Los seis pasos de los profesionales para limpiar los muebles de la cocina

Mantener los muebles de la cocina limpios es clave para que tu espacio se sienta fresco, saludable y agradable. Además, darles mantenimiento de forma constante ayuda a que duren más y evita que la grasa o el moho hagan de las suyas. Pero seamos sinceros: muchas veces olvidamos limpiar el interior de los armarios… y ahí es donde se acumula de todo. Para que eso no pase, aquí van los consejos de Clim Profesional para dejar tus muebles impecables por dentro. Antes de arrancar, recuerda que no todos los materiales se tratan igual. Algunos necesitan productos o métodos especiales.

La madera, por ejemplo, agradece paños ligeramente húmedos y limpiadores específicos; mientras que el acero inoxidable suele requerir un limpiador especial para evitar rayones. Echa un vistazo a las etiquetas o pregunta a un profesional antes de aplicar cualquier producto.

Paso 1: Vacía tus armarios

Lo primero es despejar todo. Sacar absolutamente todo lo que haya dentro te permite llegar a cada rincón sin estorbo. Además, es el momento perfecto para deshacerte de alimentos caducados o cosas que ya no necesitas.

Paso 2: Limpia las superficies

Con los armarios vacíos, toca pasar a la acción. Usa una bayeta húmeda con detergente para quitar restos de grasa y suciedad. Cuando termines, seca bien las superficies para que no aparezca moho.

Paso 3: Limpia los estantes y las baldas

Los estantes también necesitan cariño. Un paño húmedo con desengrasante funciona genial para eliminar suciedad acumulada. ¿Tienes baldas de vidrio? Entonces mejor usar un limpiacristales para dejarlas relucientes y sin marcas.

Paso 4: Limpia los rincones y las esquinas

Los rincones suelen ser los grandes olvidados, pero ahí es donde más se acumula la mugre. Un cepillito pequeño te ayudará a llegar a esas zonas difíciles. Y, de nuevo, seca bien para mantener el moho lejos.

Paso 5: Limpia las puertas y los cajones

Las puertas y cajones también cuentan, explican en Clim Profesional. Límpialos con un paño húmedo o una bayeta con limpiador multiusos para eliminar la suciedad y desinfectar. Y ya que estás, lubrica los mecanismos para que abran y cierren sin resistencia.

Paso 6: Organiza tus muebles de la cocina

Con todo limpio, es momento de organizar. Coloca alimentos y productos de forma práctica y accesible. Los organizadores pueden ser tus mejores aliados para aprovechar el espacio y mantener el orden.