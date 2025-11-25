La razón por la que más gente está dejando las persianas cerradas o casi cerradas este otoño e invierno: lo que debes empezar a hacer

El invierno sigue siendo la época en la que el consumo de calefacción aumenta considerablemente. Los sistemas de calefacción, ya sean de gas o eléctricos, funcionan durante más tiempo y con mayor intensidad. El resultado se nota inmediatamente a final de mes, cuando la factura de la calefacción se dispara.

Por ejemplo, según los experto, en una vivienda de 100 metros cuadrados equipada con radiadores eléctricos alcanza unos gastos de aproximadamente 1800 euros por temporada. Muchos se preguntan entonces cuál es el impacto de la gestión de las persianas en la factura de calefacción.

La lógica es totalmente diferente a la del verano. Durante los periodos cálidos, el objetivo es bloquear el calor exterior. El invierno crea una dinámica inversa, la luz del sol tiene un efecto beneficioso y aporta unos grados extra gratuitos.

Por lo tanto, las persianas deben permanecer abiertas durante el día para permitir que este calor natural penetre en las habitaciones. Una vez que cae la noche, las temperaturas bajan y las pérdidas aumentan. Cerrarlas crea una barrera adicional.

Este método funciona incluso con doble o triple acristalamiento. Y con razón, ya que el vidrio sigue siendo un material poco aislante a pesar de los avances realizados. Las persianas son, por tanto, indispensables para reducir las pérdidas. Los estudios demuestran que las ventanas representan aproximadamente el 25% de estas pérdidas. Esta importante proporción demuestra que el acristalamiento, ya sea antiguo o moderno, no garantiza un aislamiento perfecto. Por lo tanto, las contraventanas se convierten en un complemento indispensable. La factura de calefacción disminuye cuando se reducen las pérdidas y el calor permanece más tiempo en la vivienda. Y es que e una persiana o una cortina bien utilizada puede reducir hasta un 60 % las pérdidas relacionadas con las ventanas.

Esto demuestra el impacto que puede tener un gesto tan sencillo. La calidad de los cerramientos también influye en el rendimiento térmico. Los materiales desempeñan un papel fundamental. El PVC suele ofrecer una protección más eficaz que la madera o el metal. Estos dos últimos materiales suelen tener una estética más apreciada. Sin embargo, su aislamiento es inferior. Invertir en persianas mejor diseñadas puede, a largo plazo, reducir su factura de calefacción.

La elección se adapta a las necesidades de su hogar. Sin embargo, tenga en cuenta que el principio sigue siendo el mismo. Debe bloquear al máximo el frío exterior antes de que llegue al acristalamiento. La factura de calefacción también depende del estado de sus ventanas.

La antigüedad del marco, la calidad de la junta y el tipo de acristalamiento influyen directamente en las pérdidas de calor. Una ventana envejecida deja pasar más aire frío y reduce la eficacia de las contraventanas por lo que una simple revisión anual ya ayuda a detectar los defectos. Una renovación o sustitución aumenta el efecto aislante. La persiana actúa entonces como una doble protección y refuerza el confort del hogar. El impacto en su presupuesto merece una atención especial.

Una vivienda con cristales antiguos o poco eficientes suele registrar un beneficio mucho mayor. El calor permanece atrapado en el interior, la calefacción funciona menos tiempo y la factura de calefacción se reduce notablemente. El interés de esta solución radica en su simplicidad. No es necesario realizar una inversión importante. Las contraventanas ya instaladas son suficientes. Solo tiene que adaptar su rutina diaria.