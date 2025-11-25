“¿Parabrisas congelado? Estos trucos te ayudarán al instante”

Antes de que llegue el frío es imprescindible tener previsión y preparar nuestro vehículo para hacer frente a los valores negativos. Es fundamental revisar el depósito del líquido anticongelante para comprobar los niveles por si pudiera necesitar un cambio o purgado del recipiente. Además, se recomienda rellenar el habitáculo del líquido limpiaparabrisas con un líquido específico que también contenga anticongelante, ya que el agua o derivados de limpieza podrían congelarse con facilidad.

Con la llegada las primeras heladas, muchos conductores se encuentran cada mañana con el parabrisas del coche cubierto de hielo, lo que genera una pérdida de tiempo y retrasa la salida. Para agilizar este proceso, existen varios trucos prácticos para eliminar el hielo del parabrisas y evitar daños innecesarios en el vehículo.

Cómo evitar que se forme la capa de hielo

Uno de los métodos que más se usan es cubrir la luna con una manta o cartón que impida que el frío incida directamente en el cristal y pueda llegar a congelarse. Es la opción más eficaz, ya que también evita que las escobillas se queden "pegadas" al parabrisas y puedan romperse.

Consejos fáciles y rápidos

Si ya nos encontramos nuestro coche congelado hay que seguir ciertas recomendaciones para poder eliminar la capa de hielo de forma segura y rápida.

Arrancar el motor y encender la calefacción al máximo, dirigiendo el aire caliente hacia el parabrisas. Rociar el parabrisas con alcohol, uno de los métodos más desconocidos, pero que puede eliminar la capa de hielo en minutos, sobre todo si es fina. El alcohol posee un punto de congelación inferior al agua y por eso su efecto es casi instantáneo. Si la capa fuera más gruesa, habría que utilizar una rasqueta, pero evitar siempre objetos metálicos que podrían arañar el cristal. Cuando la capa de hielo se haya descongelado, accionar el limpiaparabrisas para que las escobillas puedan limpiar los restos del hielo. También se puede usar un producto específico para descongelar, es la opción más rápida, pero más cara.

Lo que nunca debe hacerse

Bajo ningún concepto echar agua caliente. El choque térmico puede hacer que el cristal se agriete o incluso se rompa.

porque las escobillas pueden estar pegadas a la luna y el agua empeoraría el estado del hielo. Usar sal: aunque evita la formación de hielo, no descongela.

Seguir estas recomendaciones puede marcar la diferencia entre comenzar la mañana de buen humor y sin sobresaltos o encontrarse con un cristal completamente helado que nos haga perder el tiempo.