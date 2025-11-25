El método más sencillo y eficaz para limpiar la freidora de aire.

Es la moda en la cocina desde hace varios años y es probable que tú también hayas caído en ella, pero es que la freidora de aire es un electrodoméstico muy práctico, fácil de usar y que en muchas ocasiones evita encender el horno, que es más lento y puede gastar más energía. Pero, como todo electrodoméstico, la airfryer también hay que limpiarla, y hoy te damos varios trucos para que quede impoluta tras cada uso.

Para la limpieza diaria, cuando la suciedad no está muy incrustada, cubre la rejilla con agua, corta dos o tres rodajas de limón y échalas en la cubeta. Activa un programa para patatas fritas o uno a 200 grados durante 15 minutos. A su término, verás toda la suciedad y grasa que se queda en el agua. Retira la cubeta, desecha el agua sucia y aprovecha el vapor que ha generado para limpiar el interior con una bayeta húmeda. Recuerda desconectar antes la freidora de aire de la corriente.

Es importante recordar la recomendación de los fabricantes en cuanto al uso de agua para limpiar: debe haber al menos cinco centíemtros entre el agua y las resistencias para evitar salpicaduras. No añadas más agua de la indicada, solo hasta que la rejilla quede cubierta, y te asegurarás posibles imprevistos.

Si aplicas este método tras cada uso conseguirás que la freidora de aire esté siempre como nueva, pero si se te ha olvidado y ha quedado acumulada suciedad, sustituye las rodajas de limón por dos vasos de vinagre y añade dos cucharadas de bicarbonato. Conecta la función precalentamiento y, cuando acabe, deja reposar unas seis u ocho horas.

Cuando hayas desechado el agua de la cubeta, aprovecha el vapor para limpiar la zona de la resistencia. El aire que produce la freidora para generar calor puede hacer que la suciedad quede impregnada en la parte superior, donde se halla la resistencia. Con el tiempo, esta suciedad puede afectar al rendimiento del aparato e incluso condicionar su ciclo de vida útil. Tan solo tienes que frotar con una bayeta hasta eliminar toda la grasa.

Por último, solo queda fregar la cubeta y la rejilla con un estropajo suave y tu detergente para lavar platos habitual para terminar de retirar toda la suciedad. Así tendrás la freidora de aire lista para un nuevo uso y libre de restos y bacterias.