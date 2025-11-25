Así debes limpiar las brochas de maquillaje para que queden impolutas

Las brochas de maquillaje requieren una limpieza frecuente para eliminar todos los restos. En ocasiones se limpian solo con jabón o con alcohol, pero la limpieza más eficiente combina ambos métodos. Huelga decir que con agua y papel no será suficiente.

La primera limpieza debe hacerse frotando la brocha con un jabón pH neutro, como puede ser el de manos, en gel o en pastilla. Es lo más adecuado para cuidar la brocha y también la piel. Ubica siempre la brocha en vertical y colócala bajo el grifo y evita en la medida de lo posible que el agua llegue al pegamento de unión de las cerdas con el mango. Puedes ayudarte con un cuenco plegable de fondo rugoso. A la hora de escurrir, que sea sin abrir los pelos de la brocha. Con este método conseguirás que dure mucho más tiempo

Para la segunda limpieza utilizaremos alcohol isopropílico, que puede encontrarse en cualquier ferretería. Este producto desengrasa, desinfecta y deja las brochas perfectas. Vierte el alcohol sobre las cerdas y presiona en un papel de cocina hasta ver que no mancha. Cuando termines, deja secar la brocha de maquillaje bocabajo en un lugar bien ventilado.

Si no tienes tiempo suficiente para realizar ambos procesos, usa solo este último. Puede que no consigas retirar del todo los restos de maquillaje, pero obtendrás unas brochas limpias y desinfectadas, ya que en términos de maquillaje, la higiene es muy importante.

Un truco extra es usar detergente para lavar los platos. Maquilladores profesionales aseguran que es el truco más eficaz de entre todos los que hay disponibles en un hogar. Se trata de una de las mejores opeciones para cuando las brochas llevan base de maquillaje, corrector o productos en crema.