El remedio infalible para blanquear los plásticos con un solo ingrediente

Por fin un remedio para blanquear la mayoría de los plásticos que con el tiempo adquieren un color amarillento. Es cierto que se trata de una cuestión estética, que no afecta a su funcionamiento más allá de indicar un producto muy antiguo, pero con este consejo podrás recuperar su aspecto inicial, dándole lustre y un aspecto mucho más moderno.

Este truco de limpieza corre a cargo de La Ordenatriz, el sobrenombre de Begoña Pérez (Madrid, 1974), una publicista y relaciones públicas y madre de siete hijos. En redes sociales, La Ordenatriz cuenta con más de 2 millones de seguidores y actualmente es la prescriptora de referencia en orden y limpieza en España.

Lo primero que tienes que hacer es lavar la superficie de plástico con agua y jabón. Después, compra una crema de agua oxigenada, viértela sobre un recipiente de cristal pequeño y utiliza un pincel para repartir la crema por todo el plástico. Cuando termines, tapa con film transparente y deja actuar durante 24 horas. Verás qué cambio cuando retires la película... estará blanco como si fuera el primer día.

Si tienes la ocasión de exponer el producto al sol durante el tiempo que esté haciendo efecto la crema de agua oxigenada, el resultado será aún mejor. Y si el efecto no te convence, prueba tantas veces sean necesarias hasta obtener el blanco deseado aumentando el tiempo de reposo de la crema.

Este truco de limpieza sirve para cualquier superficie de plástico que antes era blanca: aire acondicionado, tostadoras, microondas, persianas, zapatillas deportivas, ventanas de PVC... y hasta el interior de la nevera. Y recuerda siempre usar guantes y protección para tu ropa cuando apliques este producto, que puede ser dañino para la piel y los textiles.

Eliminar malos olores en termos y cantimploras

Aprovechamos la ocasión para contarte este truco extra para eliminar el mal olor que a veces se acumula en el interior de las botellas de cristal o metal que utilizamos en el día a día para llevar líquidos. Solo necesitas mezclar dentro del recipiente 100 ml de agua, 100 ml de vinagre y una cucharadita de bicarbonato. Agrega todos los ingredientes en el interior y espera a que haga efervescencia. Luego enjuaga bien la botella antes de volver a usarla.