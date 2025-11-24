Dos maneras de limpiar las juntas de los azulejos y dejarlas como nuevas.

Los suelos de la cocina el cuarto de baño suelen estar cubiertos por baldosas, a diferencia de las zonas nobles de la casa, como el salón y las habitaciones, donde es habitual el uso de parquet o tarima flotante. Pero en las primeras es casi inevitable aplicar este tipo de suelo, más limpio y resistente a la suciedad y el agua. Pero claro, están las dichosas juntas, donde se acumula porquería con el paso del tiempo.

Así, la lechada blanca enseguida se pone oscura o directamente negra. Por esto también debe limpiarse cada cierto tiempo; aunque necesario, conlleva mucho esfuerzo, pero merece la pena por el resultado lustroso que deja a la vista.

La Ordenatriz, una 'influencer' de limpieza con más de dos millones de seguidores en Instagram, propone dos métodos para limpiar las juntas de los azulejos y dejarlas blancas como el primer día. Dos técnicas que varían en el tiempo necesario para aplicarlas y en los ingredientes, pero que son igual de efectivas.

La primera técnica consiste en usar bicarbonato y vinagre. Primero, vierte el bicarbonato directamente desde el bote sobre las juntas. Cuando termines, echa vinagre encima y espera a que haga efervescencia. Remata con un poco más de bicarbonato. Espera 90 minutos y limpia con un cepillo de dientes eléctrico. Por último, pasa la fregona para eliminar los restos.

El segundo método se realiza con la fórmula mágica de La Ordenatriz, consistente en medio litro de agua caliente, dos cucharaditas de jabón en escamas y 50-60 mililitros de amoníaco, que deberás guardar en un recipiente con difusor. Rocía directamente la fórmula mágica sobre las juntas, espera 30 minutos para que haga efecto y repásalas con el cepillo eléctrico.

Importante: si tu suelo es de mármol o piedra natural no uses vinagre, ya que su acidez dañará la superficie. Para limpiar estas superficies necesitas productos menos agresivos, como detergentes neutros o limpiadores específicos para ellas. Para salir de dudas, prueba siempre antes en una esquina poco visible. Si no daña la superficie, entonces lo podrás usar sin problema.