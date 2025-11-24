La lectura como punto de encuentro

La escritora Sandra Alonso será la encargada de dirigir el próximo miércoles 3 de diciembre un taller infantil para fomentar el gusto por la lectura entre los más pequeños. La Biblioteca Municipal de Zamora, ubicada en el edificio del antiguo matadero, es el lugar elegido para la celebración de esta actividad. El horario de esta sesión es de 17 a 18 horas y está destinada a niños de 2 y 3 años, que deberán acudir acompañados por un adulto.

Los niños que asistan podrán disfrutar de diferentes juegos inspirados en su libro “Un maravilloso día de lluvia”, con dinámicas adaptadas a su edad y centradas en despertar la curiosidad y la imaginación.

Taller de lectura Sandra Alonso / Cartel

La inscripción al taller es gratuita, pero las familias interesadas en acudir deberán reservar primero una plaza en la plataforma Apúntame Línea Zamora. Para resolver cualquier duda o tener más información pueden contactar directamente con la biblioteca en el teléfono 980 51 04 32.

Beneficios de una lectura temprana

La organización de este tipo de talleres en edades tan tempranas es importante, ya que contribuye de forma decisiva a su crecimiento. El contacto temprano con los libros favorece sobre todo el desarrollo del lenguaje porque ayuda a los niños a aprender nuevas palabras y expresiones. Además, genera una mejor atención y capacidad de concentración, mejorando así el vínculo afectivo con cada progenitor.

Es importante sentar unas buenas bases para crear un hábito de lectura saludable que pueda acompañarles diariamente. Con iniciativas como esta se busca acercar la literatura infantil a las familias y convertir la lectura en un momento de juego.