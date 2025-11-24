Adiós a la grasa: los seis trucos infalibles para limpiar las campanas extractoras de la cocina

Después de cada comida o, al menos, después de cada vez que usamos la cocina; no dudamos en limpiar los platos, la vitrocerámica y muchas zonas de una de las estancias que más suciedad acumula en menos tiempo. Sin embargo, hay muchas veces en la que el listado de puntos a limpiar obvia uno de los más importantes y que se podría incluso considerar como un 'imán para la grasa'... en gran medida debido a que su función principal es expulsar vapores indeseados que a veces van acompañados de este elemento. Sí, hablamos de las campanas extractoras y te traemos seis trucos infalibles para su limpieza.

En la mayoría de los hogares más vetustos, tan habituales en el mundo rural, esta herramienta se integra dentro del propio mueble principal de la cocina, por lo que su protección es indispensable si no queremos daños indeseados. A partir de ahí, lo recomendable es pasar una bayeta muy escurrida, evitando así que gotee sobre otros elementos. El segundo paso a seguir hace referencia a la parte frontal de la estructura de extracción, para la que habrá que usar bayetas de microfibra con agua templada y siguiendo siempre una misma dirección, para a continuación pasar un paño seco que no deje ninguna marca.

En algunas de las campanas más modernas, existe un apartado extraíble, que habrá que limpiar de dos pasadas. En primer lugar, antes de sacar ninguna de las piezas, empezaremos por la cara más visible y, una vez completada su limpieza, será momento de ponerse manos a la obra en la cara interior, siempre con paños húmedos sin exceso de agua. Especialmente importante es esta zona, pues es una de las que más grasa acumula de toda la estructura. Como es lógico, antes de adentrarse en cualquier parte interior de la herramienta habrá que revisar que nuestras labores no afectan a algún mecanismo importante... Y, aún seguros de ello, no pulverizar jamás los desengrasantes sobre la superficie.

Periodicidad variable

Al igual que la grasa se puede acumular en exceso en algunas zonas de nuestras campanas extractoras, hay ocasiones en las que el vapor es tan denso que también afecta a los muebles adyacentes. Por ello, no hay que olvidarse de pasar una bayeta con agua y jabón por los cajones o baldas que estén cerca, especialmente en el canto inferior del mueble y los laterales que 'toquen' a la campana. Por último, la periodicidad varía en función de los materiales y el uso que se le dé a las campanas extractoras, aunque la recomendación es limpiar semanalmente la parte frontal, mensualmente los filtros y una vez cada dos meses las zonas interiores o los muebles adyacentes.