Los seis trucos infalibles para no quedarte congelado después de una ducha en invierno

Aún no ha terminado el mes de noviembre, pero las temperaturas invernales ya son una realidad en muchos puntos de Zamora. Aunque el temporal de nieve que asola al norte peninsular y gran parte de Europa no ha afectado a la provincia, el mercurio ha estado por debajo de la barrera psicológica de los 0º C durante la noche y las primeras horas de la mañana en varias localidades de la provincia. Una situación que hace que muchos hogares, especialmente aquellos más antiguos de los pequeños pueblos del mundo rural, no consigan retener el calor como les gustaría a sus huéspedes. En especial, en el momento de salir de la ducha.

Para evitar los contrastes térmicos tan complicados de sobrellevar, hay infinidad de 'trucos' que se pueden implementar sin mucha dificultad. El primero y casi elemental es crear una especie de microclima en el baño, para lo que sería óptimo contar con un pequeño calefactor en esta estancia y encenderlo 10-15 minutos antes con la puerta cerrada a cal y canto. Otro paso a seguir llega en el momento de entrar a la ducha, para lo que se recomienda subir la temperatura del agua ligeramente por encima de lo habitual, generando así un vapor que completará el combo perfecto para caldear el ambiente durante un largo periodo.

En muchas casas antiguas, los baños no tienen los mejores sistemas de sellado tanto en sus pequeñas ventanas como en sus puertas. En el primer caso, una de las formas de evitar que se escape el calor es colocar una cortina o estor que actúe de 'muralla', mientras que para el segundo lo mejor sería adquirir un bajopuerta... utensilio que no es excesivamente caro en el mercado. Problema similar encontramos con el suelo de los baños, habitualmente frío, que es tan fácil de evitar como usar alfombras gruesas. Además, el contraste térmico será mucho menos severo si hemos dejado la toalla junto a la ducha y ha cogido algo más de temperatura con el vapor.

Menos tiempo, más comodidad

En cuanto a la ducha en sí, tanta importancia como una correcta regulación de la temperatura es el flujo de agua que sale de la alcachofa, que siempre dará una mayor sensación de calor si cuenta con 'efecto lluvia' o un chorro suave, en detrimento de aquellos conocidos como 'tipo aguja'. Una vez hayamos completado ese trámite de pasar por la ducha, es de vital importancia no permanecer mucho tiempo sin secarse ni vestirse, por lo que se recomienda dejar la primera capa de ropa a mano y pasarse la toalla lo más cerca posible de la ducha, un lugar privilegiado favorecido por el 'microclima' que poco antes habremos creado.