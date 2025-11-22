El "match" entre cristales y medias

Limpiar los cristales, en especial de ventanas y cristaleras, es uno de los trabajos de limpieza más tediosos que en un momento u otro hay que hacer en casa. No hay duda de que la clave es el mantenimiento regular, ya que según los expertos limpiar los cristales una vez al mes suele ser suficiente para evitar la acumulación de suciedad. Y si, además, utilizas este truco, el resultado será mucho más satisfactorio.

Cada maestrillo tiene su librillo y son muchas las opciones que hay para limpiar los cristales, desde los típicos productos específicos que se pueden comprar en el supermercado hasta soluciones caseras como mezclar vinagre blanco con agua tibia y unas gotas de zumo de limón.

Pero después de la limpieza, siempre llega la gran duda. ¿Cómo seco los cristales? Hay quien utiliza trapos, bayetas de microfibra, papel de cocina o hasta hojas de periódico. Pero la mejor opción es optar por una media vieja. El motivo es que el tejido absorbe la humedad, no deja pelusas y tampoco te arriesgas a que de alguna forma te pueda rallar el cristal.

Así que, a partir de ahora, puedes dar un nuevo uso a esas medias con carreras que siempre acababan en la basura.