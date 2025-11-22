Lidl sustituye la fregona por la escoba eléctrica a vapor low cost que deja todo tipo de suelos limpios con una pasada

En su catálogo, la empresa Lidl pone a la venta productos, a cuál más útil. Y lo menos que se puede decir es que algunos de ellos claramente facilitan la vida. Es el caso, por ejemplo, de la aspiradora Silvercrest. Lidl ha puesto a la venta su aspiradora recargable 2 en 1 SilverCrest 18 V. Se trata de un aparato de limpieza que funciona con una batería de iones de litio de 18 V y 2200 mAh. Ofrece una autonomía de entre 26 y 34 minutos, según el modo de funcionamiento.

Aspirador 2 en 1 recargable 18 V / Lidl

La aspiradora también tiene un modo de alta potencia o ecológico. Cabe destacar que el aparato se carga completamente en 6 horas. Incluye un cargador que requiere una tensión de 100-240 V y cuenta con un motor de corriente continua. La aspiradora también incluye un indicador luminoso con indicador de nivel de carga. Además, puede utilizarse como fregona o como aspiradora de mano. Un aparato 2 en 1 que sin duda le facilitará la vida cotidiana. Este aparato mide 26,4 x 112 x 22 cm y pesa 2,6 kg. Tenga en cuenta que también está disponible en blanco/negro con una garantía de 3 años. Anteriormente, este aparato costaba 69,99 euros. Ahora solo cuesta 48,99 euros. Una buena oferta, sin duda.

En su catálogo, Lidl también ofrece una aspiradora recargable de 28 V 2 en 1. Con un diseño similar al anterior, también dispone de esta aspiradora 2 en 1. Se adapta para limpiar el suelo y aspirar diferentes superficies.

Este producto funciona con un motor de 28 V CC con cepillo incluido. También cuenta con una batería de iones de litio de 2200 mAh que ofrece 25 minutos de autonomía en modo de alta potencia. O 42 minutos en modo ecológico. Se recarga completamente en 6 horas en una estación de recarga de plástico incorporada para tal fin. El cable de conexión para la recarga mide 180 cm de largo. Disponible en blanco con detalles en negro, es otro producto que se ha beneficiado de una rebaja por parte de Lidl.

Además, los clientes podrán beneficiarse de un pequeño descuento en esta aspiradora. Antes costaba 109,99 euros. Ahora, su precio es de 99,99 euros. En el amplio y variado catálogo de la marca, también se puede encontrar la aspiradora a vapor de la marca Vileda, que tiene a su disposición este modelo que funciona con vapor.

Esta aspiradora alcanza su potencia máxima en solo 15 segundos e incluye 3 fundas de microfibra con salida de vapor regulable y alfombrilla antideslizante. Es un producto de Lidl que tiene una potencia máxima de 1550 W y un depósito con una capacidad de 0,4 l, mide 128,5 x 32,0 x 22,8 cm y pesa 2716 kg.

Por otra parte, funciona conectado a la red eléctrica. La marca ha decidido fabricar este aspirador con los siguientes materiales: ABS, acero, polipropileno, TPE y algunos componentes eléctricos.

Asimismo, la funda de la mopa está compuesta por un 91% de poliéster y un 9% de polipropileno. Disponible en negro/rojo, es una aspiradora que ahora cuesta 69,99 euros en lugar de 139,69 euros. Un gran ahorro gracias a la marca Lidl.