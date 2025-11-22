¿Sabes cómo desinfectar tu tabla de cortar?

¿Cuántos alimentos pasan por tu tabla de cortar al cabo de una semana? Seguro que muchos y de todo tipo, desde verduras hasta carne o pescado. Por ello, es necesario limpiar este utensilio de cocina de forma concienzuda y utilizando algo más que jabón.

El motivo es que las tablas de madera, aunque no lo parezca, son capaces de acumular muchas bacterias y, si no luchamos contra ellas, pueden ser perjudiciales para nuestra salud. Son más recomendables (sin lugar a dudas) que las tablas de plástico, pero aún así no son "perfectas".

Así que si quieres desinfectar tu tabla de forma correcta para poder utilizarla con total seguridad y confianza, te dejamos un truco sencillo y rápido para el que solo necesitas dos ingredientes que, además, son baratos y seguramente tengas en casa: sal y limón.

Echa sal por toda la superficie de la tabla y, con la mitad de un limón, frota bien para acabar con todas las bacterias que puedan estar "viviendo" en la tabla. A continuación aclara y seca. Esta fórmula, junto al lavado habitual, te permitirá mantener tus tablas de madera en condiciones óptimas.