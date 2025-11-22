No te dejes vencer por el invierno: como mantener limpios azulejos y suelos con el frío

El frío se cuela entre los huesos cuando aún queda un mes para que llegue oficialmente el invierno a los calendarios españoles. Sin embargo, la sucesión de la borrasca Claudia con el actual temporal de nieve hacen que este mes de noviembre vaya a ser recordado como uno de los más desapacibles de los últimos años. Pese a este clima tan frío y húmedo en muchas latitudes peninsulares, esto no es motivo para no mantener limpios los hogares, incluidos los azulejos de paredes y suelos. Unas superficies que suele ser un quebradero de cabeza incluso en otras épocas del año por su frescor habitual, que ahora en invierno se acentúan.

El primer consejo para hacer estas labores del hogar durante el invierno es usar menos agua a la hora de pasar la fregona sobre este tipo de superficies, intentando además que esta sea tibia en lugar de fría. En resumen, es prioritario escurrir antes de usar y en muchas ocasiones es más eficaz realizar dos pasadas con menos agua que inundar las diferentes estancias de la casa para acabar un par de minutos antes. También será importante, al contrario que ocurre en verano, elegir una buena hora para hacer esta limpieza, buscando momentos menos fríos como pueden ser la media mañana o la primera hora de la tarde para aprovechar el calor exterior para el secado abriendo ligeramente las ventanas.

Esta apertura de ventanas se debe realizar, siempre que sea posible, en zonas que se encuentren en puntos opuestos de la casa para provocar corrientes, mientras que será el momento de darle más potencia a la calefacción una vez estén cerradas. Una de las zonas críticas que suelen estar repletas de azulejos son los baños, ya que se acumulan con mayor facilidad elementos como el vaho o la cal. Por ello, es recomendable pasar un paño con microfibra después de ducharse y usar limpiadores antical... que nunca deberás mezclar con lejía si no quieres producir reacciones químicas indeseadas.

Precauciones

Para la limpieza de suelos de azulejos, habrá que tomar muchas precauciones y usar productos que estén adaptados a diferentes suelos. En los más comunes casos de gres o cerámica, la principal recomendación es no usar demasiado jabón, además de realizar una limpieza únicamente con agua mensualmente para eliminar los posibles restos que hayan dejado estos productos entre medias. Al igual que en todas las limpiezas invernales, lo primordial es no tardar demasiado, así que un mantenimiento (casi) diario será lo ideal, limpiando cualquier pequeña salpicadura o pasando la fregona 'por encima' al menos una vez al día.