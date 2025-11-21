Trucos virales para limpiar manchas en el colchón

En los últimos meses, las redes sociales se han llenado de trucos virales e infalibles para limpiar todo tipo de superficies en el hogar. Una de las más difíciles y que más preocupa son las manchas en los colchones, ya que son las más comunes, sobre todo si hay niños en casa.

Si crees que tu colchón ha perdido aparentemente su calidad, tiene malos olores o las manchas no se van, con estos trucos volverá a lucir como nuevo y ahorrarás tiempo y dinero con limpiadores profesionales.

Consejos más repetidos en TikTok e Instagram

El consejo que más se repite en estas redes sociales es el clásico "combo" del bicarbonato de sodio y una aspiradora. El truco está en espolvorear por toda la mancha una capa de bicarbonato, dejar actuar como mínimo una hora y aspirar a conciencia. El bicarbonato ayuda a absorber la humedad de la superficie, "levantar" la capa de suciedad incrustada y también reducir los malos olores.

Te compartimos otros trucos que están de moda en la limpieza de manchas profundas.

Una mezcla jabonosa suave : agua tibia con unas gotas de detergente neutro en un pulverizador; humedecer ligeramente la mancha y frotar con un paño limpio, sin empapar.

: agua tibia con unas gotas de detergente neutro en un pulverizador; humedecer ligeramente la mancha y frotar con un paño limpio, sin empapar. Espuma de afeitar blanca : aplicar una capa fina sobre manchas de café, maquillaje o chocolate, dejar actuar unos 20 minutos y retirar con un paño húmedo.

: aplicar una capa fina sobre manchas de café, maquillaje o chocolate, dejar actuar unos 20 minutos y retirar con un paño húmedo. Alcohol diluido: mezclar alcohol de 96º y agua a partes iguales, pulverizar sobre manchas recientes y pasar un paño para desinfectar y secar la superficie.

Los expertos advierten que estos trucos puede que no sean adecuados para todos los tipos de colchones. Si se usan grandes cantidades de líquidos abrasivos como puede ser la lejía se pueden dañar las fibras o la espuma interna. Además, hay que ventilar el colchón después de la limpieza para evitar la aparición de moho.