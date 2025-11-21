El mejor truco para abrillantar mármol y granito
Es muy sencillo, solo necesitas un poco de insistencia
Si tienes encimeras de mármol o granito en tu casa, seguro que has visto como con el uso y el paso del tiempo va perdiendo su brillo original. Pero aquí te descubrimos un truco con el que podrás abrillantar de una forma rápida y fácil estas superficies. Los detalles aparecen en la cuenta de Instagram "Trucos de limpieza Alicia".
Lo primero que hay que hacer es derretir jabón natural y, con una bayeta, limpiar bien la superficie. Después pasamos la misma superficie con una nueva bayeta de microfibra mojada para limpiar el jabón y, a continuación, hacemos el mismo proceso con un trapo seco.
Después, y aquí está el verdadero truco, utilizamos un paño para dar cera del suelo a la superficie de granito o mármol que queremos abrillantar. Alicia explica que estuvo haciendo este proceso durante dos semanas, por lo que hay que tener paciencia y ser insistente, pero que de esta forma consiguió que recuperar un brillo que parecía perdido.
- Fallados los premios eWoman 2025: el valor de la mujer en Zamora
- El alcalde de Burganes de Valverde a la jueza: 'La calle se hizo tras las elecciones. No dijo la verdad
- ¿Un vídeo sexual de venganza de un ex en las calles de Zamora?
- Una joven, herida tras un atropello en una céntrica calle de Zamora capital
- Vega de Villalobos llora la pérdida de un gran profesional: Andrés Fermoso Labra
- Del fusilamiento al garrote vil y la tortura en Zamora
- Este municipio de Zamora, sede de la nueva oficina de impulso al Programa de Fomento de Tierra de Campos
- Atropellan y apalean a un vecino de Benavente en el barrio de las Malvinas