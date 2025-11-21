El mejor truco para abrillantar mármol y granito

Si tienes encimeras de mármol o granito en tu casa, seguro que has visto como con el uso y el paso del tiempo va perdiendo su brillo original. Pero aquí te descubrimos un truco con el que podrás abrillantar de una forma rápida y fácil estas superficies. Los detalles aparecen en la cuenta de Instagram "Trucos de limpieza Alicia".

Lo primero que hay que hacer es derretir jabón natural y, con una bayeta, limpiar bien la superficie. Después pasamos la misma superficie con una nueva bayeta de microfibra mojada para limpiar el jabón y, a continuación, hacemos el mismo proceso con un trapo seco.

Después, y aquí está el verdadero truco, utilizamos un paño para dar cera del suelo a la superficie de granito o mármol que queremos abrillantar. Alicia explica que estuvo haciendo este proceso durante dos semanas, por lo que hay que tener paciencia y ser insistente, pero que de esta forma consiguió que recuperar un brillo que parecía perdido.