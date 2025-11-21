El dueño de una discoteca confirma la visita de la princesa Leonor: "El portero le pidió el DNI"

Las andanzas de la princesa Leonor por Zaragoza se han convertido en tema de conversación más de año y medio después de su marcha de la Academia General Militar. Tal como su abuelo Juan Carlos I y su padre el rey Felipe VI, la primogénita de los Reyes de España no olvidará nunca su paso por la capital aragonesa donde estuvo desde agosto de 2023 hasta principios de julio de 2024.

La princesa Leonor durante el acto de entrega del premio al ‘Pueblo Ejemplar de Asturias 2025, a 25 de octubre de 2025, en Valdesoto, Sieto, Asturias (España). / EUROPA PRESS REPORTAJES

Más allá de todo el aprendizaje militar recibido en la estepa de San Gregorio, Leonor, que entró a la Academia General siendo todavía menor de edad, vivió como una joven más su año en Zaragoza. La princesa hizo también vida más allá de su formación militar como dama cadete en el Ejército de Tierra aunque siempre con mucha cautela intentando pasar completamente desapercibida gracias a la ayuda de sus amigos de la Academia.

De la hamburguesería a la noche

A pesar de todo, mucha gente conoció de primera mano cómo eran las aventuras de Leonor por Zaragoza ya que se toparon con ella de casualidad. Por ejemplo, la heredera al trono de España celebró la mayoría de edad en una fiesta sorpresa con tarta incluida en una hamburguesería muy popular de la capital aragonesa como Panzzer Grill.

También se sabe que Leonor visitaba con frecuencia junto al resto de cadetes el bar Artigas de San Gregorio, especializado en bocadillos y carne a la brasa, por su cercanía a la Academia General Militar.

Como cualquier joven de 18 años, Leonor también quiso disfrutar de la noche zaragozana, una de las más populares de toda España, que ha conseguido encandilar a otros personajes públicos como Gerard Piqué, quien ha admitido en varias ocasiones sus peripecias nocturnas por El Buscón, actualmente la taberna del Espit, donde incluso ponía copas o hacía de DJ.

Enfrente del bar preferido por el exfutbolista del FC Barcelona se encuentra el Parros, la discoteca de Zaragoza que visitó una noche la princesa Leonor. Las redes sociales se hicieron eco rápidamente de la aventura nocturna de la heredera al trono generando la eterna duda de si estuvo realmente allí o no.

"Le dejé pasar"

Más de un año y medio después de su marcha de la capital aragonesa, el dueño del Parros y otros locales de ocio nocturno como el Tony Wilson, ha confirmado la visita de la princesa Leonor. "Estuvo en el Parros, es normal, estaba aquí estudiando en la Academia y salía con otros compañeros. Orgullosos de que a nuestro local fuese la futura reina de España. Estaba con sus amigos bailando normal", ha explicado Dani Chirri en una entrevista con Aldo Sorrosal.

Para que no pudieran reconocerla, todos los amigos de Leonor entraron a la discoteca zaragozana con gafas de sol. "Cuando llegaron a la puerta, el jefe de seguridad le pidió el DNI a Leonor. Tiene una numeración especial, lo miré y le dejé pasar", recuerda el propietario de Parros una anécdota que nunca olvidará la heredera al trono.