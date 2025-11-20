Cómo limpiar tu estufa de pellets para enfrentar las bajas temperaturas del invierno

El invierno está a la vuelta de la esquina y es fundamental revisar nuestros sistemas de calefacción para que tengan el mejor rendimiento durante toda la temporada. Con la llegada generalizada de las bajas temperaturas, los expertos recomiendan una puesta a punto y limpieza profunda para que nuestros hogares se mantengan aislados del frío y el sistema sea lo más eficiente posible. Según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), las estufas de pellets son una de las opciones que más han crecido en los últimos años por su sostenibilidad y fácil funcionamiento, ya que permiten calentar grandes superficies mediante un circuito de agua que distribuye el calor a través de radiadores o suelo radiante.

Hombre limpiando una estufa de pellets / Freepik

En el caso de la estufa de pellets, su limpieza es muy sencilla y no hace falta ser un manitas ni dedicarle mucho tiempo para conseguir buenos resultados. Simplemente, hay que seguir unos pasos básicos que te detallamos a continuación, pero, ¡ojo!, la estufa siempre deberá esta fría y desenchufada.

Paso a paso: cómo limpiar la estufa de pellets

Vaciar el cenicero: una vez la estufa esté fría completamente, lo primero que hay que hacer es sacar el cajetín de las cenizas y vaciarlo en un recipiente que sea metálico. No esperar a que se llene por completo para retirarlo. Limpiar el crisol o quemador: es la pieza dentro de la estufa donde caen y se queman los pellets. Este habitáculo se puede limpiar con un cepillo pequeño. Cristal de la puerta, importante para ver la llama: el cristal de la puerta de la estufa se ennegrece cuando esta lleva mucho tiempo en funcionamiento. Se puede limpiar con un paño o trapo suave que esté seco. Aspirar el interior: con un aspirador especial de cenizas se retiran todos los restos y polvo del interior de la estufa. Revisar la tolva y los pellets: al inicio de la temporada de invierno, es conveniente vaciar la tolva y revisar si los restos de pellets están húmedos o secos. Comprobar juntas y salida de humos: la junta de la puerta de la estufa no puede estar ni cuarteada ni suelta para asegurar un buen cierre. Si se puede, es recomendable además revisar la salida de humos exterior.

Siguiendo estos sencillos pasos, podremos marcar la diferencia y disfrutar del invierno con un sistema sostenible de calefacción preparado y asegurar un bajo consumo de pellets.