Los seis trucos definitivos para mantener limpias las neveras y congeladores de casa

La época navideña está a la vuelta de la esquina, sobre todo para aquellos que hacen las compras con antelación para evitar la escalada de precios. La parte negativa de esta estrategia, sin embargo, es la necesidad de guardar durante muchos más tiempo los diferentes productos, para lo que será necesario tener las neveras y los congeladores al máximo de su capacidad. Ahí comienzan los problemas para muchas familias, pues el hielo acumulado durante meses impide que todo entre correctamente. Para evitarlo, muchas veces es tan sencillo como usar solamente unos pocos trucos que ahorrarán minutos, disgustos y quebraderos de cabeza.

El primer paso para la limpieza es descongelar totalmente cualquier ápice de hielo que pudiera haber en su interior. Para ello, será necesario desconectar el aparato de la luz y sacar todos los alimentos, dejando la puerta abierta para que se derritan todas las placas. A gusto de cada uno, se podría usar un recipiente de agua caliente para acortar los tiempos y una toalla en la parte baja para absorber el agua resultante. El segundo paso será la limpieza como tal, para lo que también existen mezclas caseras, como la que une 1 litro de agua caliente, dos cucharadas de bicarbonato y un poco de limón para eliminar olores y desinfectar.

Aunque la mayor parte de la suciedad sea visible y se pueda acumular en sitios donde se han guardado alimentos u otro tipo de recipientes, las juntas y los rincones del habitáculo son muchas veces ese lugar escondido donde se concentren los peores desechos. Para su limpieza, lo ideal es usar un cepillo de dientes con agua y jabón... incluso con vinagre blanco si hay moho incrustado. Pese a que, sobre el papel, la utilización de los remedios caseros ya mencionados evite malos olores, también existe otra opción para ello con el uso de absorbentes naturales que se pueden colocar en un vaso dentro de estos electrodomésticos, ya sea en forma de bicarbonato, café molido o medio limón.

Las piezas, por separado

Muchas veces se piensa que toda la limpieza acaba una vez eliminada la suciedad de la 'caja' principal, pero el resto de piezas también son importantes y deben ser tratadas con sumo cuidado. En el caso de las bandejas propias de neveras o congeladores, se recomienda dejarlos un tiempo a temperatura ambiente antes de pasarles la bayeta con agua tibia y jabón, evitando así roturas por choque térmico. Por último, pero no por ello menos importante, quizá toque mover ligeramente estos electrodomésticos para la limpieza en profundidad de la rejilla trasera (polvo que habrá que aspirar) y la bandeja por la que cae el agua del desagüe.