Esta es la receta para hacer el mejor jabón en crema para tu ropa

Es muy sencillo y te ayudará a que tu ropa quede limpia y huela bien

Edurne Alonso

Si quieres que tu ropa quede sin rastro de suciedad y además huela a limpio, la instagramer Raquel García tiene la receta perfecta para que puedas preparar un jabón en crema muy especial para que tus prendas sigan como nuevas.

¿Qué necesitas? Los ingredientes son los siguientes:

  • 60 gramos de copos de jabón naturales hechos con aceite vegetales
  • 1 litro de agua caliente
  • 20 gramos de bicarbonato
  • 20 mililitros de vinagre de limpieza

Ahora que ya tienes todo listo, mezcla estos cuatro productos y, cuando se enfríen, pasa la batidora durante dos minutos. Después deja reposar la mezcla y ya tendrás tu jabón en crema listo.

Echa la cantidad que consideres en el dosificador y mételo directamente en el tambor con la ropa. Antes de poner en marcha la lavadora, echa en el cajetín dos cucharaditas de percarbonato. Ahora sí, programa un lavado a 40 grados y disfruta de una limpieza y un olor a limpio únicos en tu ropa.

