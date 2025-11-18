El nombre de chica de moda en toda España proviene de un noble linaje aragonés de caballeros

Elegir el nombre de un hijo puede convertirse en una tarea sorprendentemente difícil para muchas familias, porque implica equilibrar gustos personales, tradiciones familiares y la presión de encontrar algo que acompañe al niño toda la vida. A menudo, cada opción despierta dudas sobre cómo será percibida, si resultará demasiado común o demasiado original, o si tendrá un significado que pueda influir en la identidad del futuro bebé. Además, las opiniones de familiares y amigos suelen añadir más complejidad al proceso. Por eso, lo que parece una decisión sencilla termina siendo un acto cargado de emoción y responsabilidad.

Muchas familias se dejan llevar por la moda actual. La tendencia en España es la misma desde hace más de una décadas. Las familias eligen nombres cortos para sus hijos como Leo, Hugo, Martín, Lucía, Paula o Jara. Estos nombres han ganado la partida a algunos más tradicionales como Antonio, David, José, María, Carmen o Ana. Dentro de la originalidad que buscan las familias se encuentra la de ponerle a su hijo un tradicional apellido como nombre.

Un apellido que acaba siendo nombre

Vera es uno de esos casos de un apellido que termina siendo elegido por muchas familias como nombre. Este apellido de noble linaje aragonés cumple con todos los requisitos para convertirse en un nombre de éxito como su longitud. Los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) son muy claros ya que hay un total de 17.621 mujeres que se llaman Vera en toda España con una media de edad de 11,5 años.

Las regiones con más niñas que se llaman Vera son Pontevedra, La Coruña, Asturias, Cantabria, Valladolid o Ávila. Los datos de Vera son todavía mayores si solo se cuentan los apellidos ya que hay más de 80.000 personas que lo tienen de primero o segundo.

Su vínculo con Aragón

Tal como explica el libro de Alberto Montaner 'Ciento cincuenta apellidos aragoneses', el nombre Vera está vinculado como un apellido toponímico a localidades del mismo nombre como Vera de Moncayo (Zaragoza), Vera de Bidasoa (Navarra) o Vera (Almería) o bien con un corónimo como el de la comarca extremeña de La Vera. Se conoce que en el caso de la localidad almeriense, se corresponde a una antigua ciudad prerromana llamada en latín Barea.

El étimo es dudoso, para las localidades norteñas por un lado podría relacionarse con la voz latina de origen celta viria, propiamente brazalete o anillo, pero que ha dado lugar al romance a vera 'orilla, ribera'. Por otro lado, podría representar una raíz afín al vascuence beta en su acepción de lugar bajo. Finalmente, la existencia de un cognomen romano Barea podría justificar el nombre como el de una villa.

El apellido se registra también con proposición De Vera y existe una forma plurar Veras, más común en Galicia.

El linaje más conocido de apellido Vera era de caballeros mesnaderos de Aragón y fueron señores de la villa y castillo de Pomar. La rama principal de esta familia, que usaba el apellido compuesto de Vera de Aragón, recibió el título condal de la Roca en 1628, que fue elevado a ducado por Carlos IC en 1793. La heráldica del linaje de los Vera mensaderos traía por armas campo verado de sable y plata. Siguiendo la costumbre antigua, estos veros se representan como lo que los tratadistas modernos llaman 'veros en ondas'.