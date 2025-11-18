La mejor forma para limpiar tus radiadores
Después de todo el verano inutilizados, es el momento de darles un buen repaso
Mantener los radiadores limpios es muy importante para su buen funcionamiento y también para evitar suciedad y malos olores. Sobre todo en este momento del año, que ya están a pleno rendimiento tras meses completamente inutilizados.
La instagramer Eva Ruiz, más conocida como Eva la ordenada, tiene la fórmula erfecta. Y es además muy sencilla. Lo primero que tienes que hacer es coger el secador y darle bien al radiador con el aire frío para expulsar todo el polvo.
Después pasa el plumero plano por el hueco entre el radiador y la pared y, a continuación, recoge todas las pelusas que hayan salido. Si hace tiempo que no limpias estos elementos de tu casa seguramente te encuentres con que acumulan más porquería de la que pensabas.
Para acabar, remata con una balleta con multiusos para que el radiador quede perfecto y brillante. Ahora sí que están bien preparados para darte calor durante los próximos meses.
