Este es el importante motivo por el que hay bolas rojas en los cables de alta tensión

¿Te has fijado en el que los cables de alta tensión suelen tener bolas rojas e incluso de otros colores? Ahora bien, no en todos los sitios. Se podría pensar que es para que los pájaros no se posen en ellos y evitar que tengan accidentes que resulten mortales, pero entonces toda España estaría llena de esas bolas.

Pero no, no es el caso. Están situadas en zonas especialmente complicadas y sirven para evitar accidentes. Se colocan en aquellos sitios en los que diversas aeronaves vuelan a menos altura de la habitual. Por ejemplo es el caso de aviones cerca de aeropuertos o aeródromos, helicópteros, globos aerostáticos o aeronaves ligeras.

Sus colores no son casualidad, están homologados y son los colores marcados por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea. Los cables, a mucha altura, son prácticamente invisibles a la vista y estas bolas indican dónde puede haber peligro para las aeronaves.

De este modo, aunque puede haber accidentes, es una importante medida de prevención. Se colocan en ríos, valles, embalses, carreteras o, por supuesto, cerca de los aeropuertos y aeródromos. Es decir, donde se suele volar más bajo.

Además, todo está homologado. Los colores son naranja, rojo y blanco, la distancia entre una y otra es de máximo 60 metros en zonas menos peligrosas y de 30 metros en las más peligrosas, pesan entre 5 y 7 kilos y tienen un diámetro de entre 60 y 90 centímetros.