Esta es la fecha y el lugar para la pedida de mano perfecta.

Cada invierno, un ritual secreto vuelve a aparecer: las pedidas de mano se multiplican… y, un año más, la fecha más romántica está a punto de llegar. Según varios estudios sobre tendencias de compromiso, el 23 de diciembre es el día en el que más gente se arrodilla.

Para quienes sueñan con un “sí” espectacular, Hellotickets presenta los destinos más inspiradores, sorprendentes y mágicos para pedir matrimonio este invierno.

El desierto de Wadi Rum (Jordania): la pedida cinematográfica absoluta

Un paisaje rojo, mineral, infinito. Montañas esculpidas, un silencio irreal, un cielo estrellado como en ningún otro lugar. Wadi Rum ofrece un escenario de una fuerza increíble —casi marciana— perfecto para una pedida épica, intemporal y profundamente romántica.

Capadocia (Turquía): globos aerostáticos… y nieve

En diciembre, Capadocia se cubre de blanco: un decorado extraterrestre, literalmente.

Los globos de colores se elevan en un cielo pastel helado, los valles lunares se congelan bajo la nieve… Imposible imaginar un lugar más mágico para una declaración fuera del tiempo.

Isla Mauricio: la pedida tropical de diciembre

Diciembre es la mejor temporada en Mauricio: cielo despejado, calor suave, vegetación en plena floración. Bajo un flamboyán rojo intenso, frente a la laguna turquesa de Cap Malheureux, la escena es de una belleza irreal.

Quebec: un cuento de hadas bajo la nieve

Calles empedradas, faroles dorados, pequeños cafés, nieve ligera: Quebec es, sin duda, la ciudad más romántica del invierno. Una pedida dulce, cálida, digna de una película navideña.

Kioto: el romanticismo más puro

Niebla, linternas, templos, jardines helados… Kioto en invierno es un paréntesis poético incomparable. Ideal para una pedida íntima, delicada y profundamente emocional.

Laponia: la versión cosy extrema

Cabañas, chimeneas, perros husky, nieve intacta, cielo estrellado… Laponia reúne todo lo necesario para una pedida cocooning de alta intensidad emocional.

El desierto de Dubai: la pedida “Las mil y una noches”

Dunas doradas, linternas, silencio absoluto… Una atmósfera cinematográfica para una pedida moderna, espectacular y memorable.

La Costa Amalfitana: glamour invernal

Sin multitudes, la costa recupera su belleza salvaje. Acantilados dorados, pueblos en tonos pastel, ambiente suave: un escenario elegante e intemporal.

Estambul: romance oriental

Minaretes, vistas al Bósforo, barrios coloridos… Estambul ofrece un romanticismo vibrante, generoso y sensorial.

Los Alpes franceses: magia y montañas

Nieve, silencio, chalets iluminados, picos majestuosos… Un escenario espectacular, natural y grandioso. Perfecto para un “sí” que resuena.

¿Por qué el 23 de diciembre?

Porque es el momento en el que: