Los errores que cometes al guardar los alimentos en tu frigorífico

Parece que un frigorífico no tiene mayor función que conservar los alimentos: abrir, meter el producto y cerrar. Pues no, hay muchísimos factores que debes de tener en cuenta. No vamos a meternos ni en la temperatura ideal ni en la cantidad de productos que mezclas entre sí, pero sí vamos a hablarte de los errores más comunes que cometes a la hora de introducir los alimentos y que pueden estropear los alimentos.

La influencer de la limpieza más popular de Instagram, conocida como @huele.a.limpio, reconoce que "yo misma he cometido algunos". Para que tú no lo hagas nunca más, allá van los errores y las soluciones:

La leche, nunca en la puerta

Parece que esa balda de plástico anclada en la puerta en el sitio perfecta para tetrabriks. Puede serlo para el caldo o los zumos, pero nunca para la leche. Se trata de la zona donde más cambio de temperatura se produce y los lácteos son muy sensibles a esos cambios. Por eso el lugar idóneo es en la balda central de tu frigorífico.

Capa metálica

Los quesos de untar o los patés, incluso el atún, acostumbran a tener bajo la tapadera una capa metálica. Retírala una vez abierta porque lejos de conservar, lo que hace es promover bacterias y hongos que pueden contaminar el alimento.

Neveras saturadas

La verdad es que abrir una nevera y verla plagada de alimentos da gusto. Sin embargo, no es lo más adecuado porque a veces llenarla tanto evita que se genere una buena corriente entre los productos necesaria para su conservación.

Descongelar

Es habitual descongelar, por ejemplo, unos filetes sobre un plato a temperatura ambiente. Te equivocas. El mejor sitio para hacerlo es la nevera. Si lo haces de la otra forma se generará una capa de agua que es un foco de bacterias en poco tiempo.