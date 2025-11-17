La nueva ayuda de hasta 3.000 euros del Gobierno para sacarte el carnet de conducir: así puedes solicitarla

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto, a propuesta del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, para regular la concesión directa de subvenciones de hasta 3.000 euros por persona para obtener permisos de conducción de las clases C y D para camión y autobús.

Uno de los camiones que participa en las pruebas / electreon

Estas ayudas se dirigen a personas que ya estén en disposición del título de Técnico en Conducción de Vehículos de Transporte por Carretera, que estén cursando el segundo año para la obtención de ese título o dispongan del Certificado de Aptitud Profesional (CAP) para la conducción de determinados vehículos destinados al transporte por carretera.

Tendrán que matricularse en una autoescuela para obtener el permiso de conducción C o D, con la posibilidad de obtener también el permiso B, teniendo que obtener en todo caso uno de estos dos últimos, según ha informado el Ministerio en un comunicado. Estas subvenciones financiarán tanto la obtención de estos permisos de conducción, como las tasas de examen, de expedición del permiso y gastos derivados del examen psicotécnico necesario para su obtención.

Así lo puedes solicitar

El presupuesto total previsto para estas ayudas es de 500.000 euros y serán compatibles con otras ayudas destinadas a la obtención de estos permisos. El plazo de presentación de solicitudes será de dos meses desde la entrada en vigor del Real Decreto y los beneficiarios dispondrán de un año para la obtención de los permisos subvencionados desde su concesión, prorrogable hasta 6 meses más por causas justificadas.

Las solicitudes se atenderán por orden de presentación, siguiendo el modelo tradicional de concurrencia simple, aunque se establece un orden de prioridad para las solicitudes, indicando que se dará preferencia a aquellas personas que dispongan del título de Técnico en Conducción de Vehículos de Transporte por Carretera; en segundo lugar, los que hayan cursado el primer curso de este título; y, en tercer lugar, los que dispongan del CAP.

Este programa de ayudas forma parte del Plan Reconduce, puesto en marcha por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible para promover la captación de talento y de nuevos conductores profesionales para el sector del transporte por carretera, tanto de mercancías como de viajeros. Se calcula que en España se necesitan unos 30.000 conductores de camión y en torno a 4.700 conductores de autobús para satisfacer la demanda.