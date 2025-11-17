Mezcla romero y sal: la mezcla mágica que no puede faltar en tu casa

Cada vez hay más personas interesadas en el uso de productos naturales para el bienestar. Se trata de trucos que muy pocas personas conocen, pero que funcionan a las mil maravillas. Como es mezclar romero y sal, una mezcla mágica que no puede faltar en tu casa.

Romero / Pexels

Y es que el romero es una planta que tiene un olor penetrante, muy utilizado como especia en la cocina. Al igual que la sal, que no suele faltar en ningún hogar. Pues si metes en un frasco sal con un poco de romero conseguirás purificar el ambiente de forma muy sencilla, consiguiendo un ambiente más limpio y fresco.

Esta mezcla tiene una capacidad maravillosa para eliminar malos olores por un lado, y a la vez ambientar tu hogar con el rico olor del romero.

Así que déjate de ambientadores que solo utilizan químicos y apuesta por lo más natural. No solo ganarás en salud, también tu bolsillo te lo agradecerá ya que esta mezcla es mucho más barata que comprar cualquier ambientador en el supermercado.

Cómo hacer la mezcla

Para hacer la mezcla, sigue estos pasos:

Coge un bote de cristal y vierte una fina capa de sal gruesa.

Después echa una hoja de romero.

Vuelve a echar un poco de sal y repite el procedimiento con el romero hasta que llenes el bote.

Puedes poner el bote en la entrada de casa, en la cocina, en una habitación o en el cuarto de baño.