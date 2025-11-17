Humedad en los armarios: así puedes eliminarla
Desde Consum dan una serie de consejos para eliminar de manera sencilla la humedad en los armarios
La humedad suele acumularse en lugares cerrados y con poca ventilación, sobre todo en zonas con climas húmedos o con cambios de temperatura pronunciados. Cuando este problema afecta a los armarios, no solo perjudica la ropa y los objetos guardados, sino que también provoca malos olores complicados de eliminar. Mantener los armarios frescos y secos es posible si se siguen algunos consejos prácticos para combatir la humedad, como estos que han clasificado desde Supermercados Consum:
Consejos prácticos
Ventilación regular
- Abre las puertas del armario al menos una vez al día para que el aire circule. Si puedes, deja una pequeña apertura o coloca rejillas de ventilación.
Uso de deshumidificadores
- Se pueden utilizar deshumidificadores eléctricos o naturales (como bolsas con gel de sílice o carbón activado). También es posible hacer uno casero colocando sal gruesa o bicarbonato en un recipiente abierto.
Bolsitas aromáticas y absorbentes
- Incluye bolsitas de lavanda, arena para gatos o cáscaras de cítricos secas para absorber olores y aportar una fragancia agradable.
Cómo quitar la humedad
Limpieza y ventilación
- Vacía el armario y límpialo con una mezcla de vinagre blanco y agua (50/50). El vinagre ayuda a eliminar moho y bacterias.
- Deja las puertas abiertas durante unas horas para que se airee correctamente.
Mantén la humedad a raya con productos caseros
- Bicarbonato de sodio: coloca un recipiente abierto con bicarbonato en una esquina y cámbialo cada 2–3 semanas.
- Arroz crudo: actúa como absorbente natural.
- Carbón activado: muy eficaz para absorber humedad y olores.
Toma medidas para evitar la humedad
- Usa productos específicos antihumedad (gel de sílice o deshumidificadores).
- Coloca el armario separado unos centímetros de la pared.
- Comprueba que la ropa esté completamente seca antes de guardarla, lo mismo para zapatos, toallas o bolsos.
Si la humedad continúa, subrayan en Consum, revisa si existen filtraciones en la pared o en el techo cercanos al armario y arréglalas para que el problema no vuelva a aparecer.
Consejos extra
- Utiliza forro o papel absorbente en los estantes.
- Cambia con frecuencia los deshumidificadores naturales.
- Evita llenar demasiado el armario y deja espacio para que el aire pueda circular.
- Revisa la ropa que usas poco en cada cambio de armario.
