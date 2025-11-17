Humedad en los armarios: así puedes eliminarla

La humedad suele acumularse en lugares cerrados y con poca ventilación, sobre todo en zonas con climas húmedos o con cambios de temperatura pronunciados. Cuando este problema afecta a los armarios, no solo perjudica la ropa y los objetos guardados, sino que también provoca malos olores complicados de eliminar. Mantener los armarios frescos y secos es posible si se siguen algunos consejos prácticos para combatir la humedad, como estos que han clasificado desde Supermercados Consum:

Consejos prácticos

Ventilación regular

Abre las puertas del armario al menos una vez al día para que el aire circule. Si puedes, deja una pequeña apertura o coloca rejillas de ventilación.

Uso de deshumidificadores

Se pueden utilizar deshumidificadores eléctricos o naturales (como bolsas con gel de sílice o carbón activado). También es posible hacer uno casero colocando sal gruesa o bicarbonato en un recipiente abierto.

Bolsitas aromáticas y absorbentes

Incluye bolsitas de lavanda, arena para gatos o cáscaras de cítricos secas para absorber olores y aportar una fragancia agradable.

Cómo quitar la humedad

Limpieza y ventilación

Vacía el armario y límpialo con una mezcla de vinagre blanco y agua (50/50). El vinagre ayuda a eliminar moho y bacterias.

Deja las puertas abiertas durante unas horas para que se airee correctamente.

Mantén la humedad a raya con productos caseros

Bicarbonato de sodio: coloca un recipiente abierto con bicarbonato en una esquina y cámbialo cada 2–3 semanas.

Arroz crudo: actúa como absorbente natural.

Carbón activado: muy eficaz para absorber humedad y olores.

Toma medidas para evitar la humedad

Usa productos específicos antihumedad (gel de sílice o deshumidificadores).

Coloca el armario separado unos centímetros de la pared.

Comprueba que la ropa esté completamente seca antes de guardarla, lo mismo para zapatos, toallas o bolsos.

Si la humedad continúa, subrayan en Consum, revisa si existen filtraciones en la pared o en el techo cercanos al armario y arréglalas para que el problema no vuelva a aparecer.

Consejos extra