Humedad en los armarios: así puedes eliminarla

Desde Consum dan una serie de consejos para eliminar de manera sencilla la humedad en los armarios

Una mujer coloca sus prendas en el armario de manera ordenada

Una mujer coloca sus prendas en el armario de manera ordenada / Freepik

Ernesto Izquierdo

La humedad suele acumularse en lugares cerrados y con poca ventilación, sobre todo en zonas con climas húmedos o con cambios de temperatura pronunciados. Cuando este problema afecta a los armarios, no solo perjudica la ropa y los objetos guardados, sino que también provoca malos olores complicados de eliminar. Mantener los armarios frescos y secos es posible si se siguen algunos consejos prácticos para combatir la humedad, como estos que han clasificado desde Supermercados Consum:

Consejos prácticos

Ventilación regular

  • Abre las puertas del armario al menos una vez al día para que el aire circule. Si puedes, deja una pequeña apertura o coloca rejillas de ventilación.

Uso de deshumidificadores

  • Se pueden utilizar deshumidificadores eléctricos o naturales (como bolsas con gel de sílice o carbón activado). También es posible hacer uno casero colocando sal gruesa o bicarbonato en un recipiente abierto.

Bolsitas aromáticas y absorbentes

  • Incluye bolsitas de lavanda, arena para gatos o cáscaras de cítricos secas para absorber olores y aportar una fragancia agradable.

Cómo quitar la humedad

Limpieza y ventilación

  • Vacía el armario y límpialo con una mezcla de vinagre blanco y agua (50/50). El vinagre ayuda a eliminar moho y bacterias.
  • Deja las puertas abiertas durante unas horas para que se airee correctamente.

Mantén la humedad a raya con productos caseros

  • Bicarbonato de sodio: coloca un recipiente abierto con bicarbonato en una esquina y cámbialo cada 2–3 semanas.
  • Arroz crudo: actúa como absorbente natural.
  • Carbón activado: muy eficaz para absorber humedad y olores.

Toma medidas para evitar la humedad

  • Usa productos específicos antihumedad (gel de sílice o deshumidificadores).
  • Coloca el armario separado unos centímetros de la pared.
  • Comprueba que la ropa esté completamente seca antes de guardarla, lo mismo para zapatos, toallas o bolsos.

Si la humedad continúa, subrayan en Consum, revisa si existen filtraciones en la pared o en el techo cercanos al armario y arréglalas para que el problema no vuelva a aparecer.

Consejos extra

  • Utiliza forro o papel absorbente en los estantes.
  • Cambia con frecuencia los deshumidificadores naturales.
  • Evita llenar demasiado el armario y deja espacio para que el aire pueda circular.
  • Revisa la ropa que usas poco en cada cambio de armario.

