La prenda de invierno que acumula miles de microbios y que lavas muy poco
Da igual que sean de algodón o de lana, requieren lavados casi diarios y estamos seguros de que no lo haces a veces incluso en todo el invierno salvo si se manchan
Hay una prenda que usas en invierno que está expuesta continuamente a microbios y gérmenes. Sin parar, está en contacto con la contaminación y, sin embargo, la utilizas una y otra vez sin lavarla y poniendola en contacto con tus otras prendas de vestir, bolsos e incluso con tu boca, tu nariz y tu cara en general. ¿Todavía no sabes de qué prenda te estamos hablando?
Más pistas: es de uso diario cada vez que sales de casa cuando hace frio y da igual que sean de algodón o de lana, requieren lavados casi diarios y estamos seguros de que no lo haces a veces incluso en todo el invierno a excepción de que se manchen visiblemente.
Hablamos de los guantes, que aunque sirven para refugiar a tus manos del frío, son en realidad una barrera física entre ellas y los gérmenes del exterior. Te protegen no solo de las bajas temperaturas sino de la contaminación y los gérmenes. Pero claro, ahí quedan...
¿Cada cuánto lavarlos?
Debes lavar tus guantes de invierno al menos una vez a la semana e incluso varias veces si los usas con frecuencia. No hace falta que esperes a que huelan "raro" o a que tengan una mancha. Usa el sentido común: acumulan gérmenes y sudor de forma continua y tocas todo con ellos.
En el caso de los guantes de esquí o que se usen para actividades deportivas específicas deben lavarse con menos frecuencia para conservar sus propiedades, pero hay que dejarlos secar bien al aire libre.
Consejos
- Lava los guantes al menos una vez a la semana
- Utiliza agua templada y detergente suave: hazlo a mano
- Sécalos al aire libre y evitando el sol directo
- Asegúrate de que no haya humedad antes de guardalos
- No uses lejía ni suavizantes
- Evita la secadora
- No los retuerzas para escurrir porque se darán de sí
