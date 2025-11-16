Soy ingeniero químico y así desmonto el truco del desengrasante casero

Seguro que habrás visto en las redes sociales el truco del desengrasante casero que se ha vuelto viral. Pues un ingeniero químico lo desmonta con una importante argumentación: "Terminas fregando el triple".

Y es que a veces tenemos que confiar en los productos específicos que venden en las tiendas. El ingeniero químico Diego Fernández, quien tiene un canal de Instagram llamado Renovando con ideas donde ofrece un buen número de trucos de decoración, aplicando la química, pero haciéndolo a la vez accesible para todo el mundo.

En este caso, Diego quiere desmontar un truco que se ha vuelto viral. Se trata del truco de mezclar vinagre, jabón de lavavajillas y bicarbonato como desengrasante. Pero el ingeniero químico asegura que esta mezcla "es muy mala química, porque desbalancea el PH, neutraliza el ácido y terminas fregando el triple".

En su opinión, es mucho mejor utilizar un desengrasante formulado.

La grasa del táper

Si eres de los que tira de táperes cada dos por tres, sabrás también que eliminar la grasa del plástico es de lo que más cuesta a la hora de fregar o sacar del lavavajillas. La suciedad incrustrada por las salsas o los guisos hacen que ni el jabón más potente sea suficiente así que vamos a contarte el gran secreto de los secretos para dejarlos como nuevos.

Lo primero que tienes que hacer es usar jabón líquido y poner una buena cantidad en el táper. Después añade agua templerada e incorpora un trozo de papel de cocina. Este paso es básico.

Tardarás solo quince segundos.

El agitar es la clave

Cierra el táper y agita. No hace falta que estés mucho tiempo si lo haces con intensidad, bastará con 15 o 30 segundos. El efecto será inmediato: la grasa del táper se desprenderá con total facilidad y ya sólo será necesario darle una pasada con la esponja antes de ponerlo y secar para guardarlo de nuevo en el armario.