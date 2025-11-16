¿Están atascados la pila o el lavabo?: esto es lo que debes hacer

Se trata de uno de los problemas más frecuentes en el día a día de un hogar. Con el tiempo, la pila, el lavabo o la ducha se terminan atascando a causa de los restos de comida o los pelos, entre otros. La primera idea que nos viene a la cabeza cuando esto ocurre es recurrir a un producto químico del supermercado para desatascarlo, pero te lo puedes ahorrar gracias al siguiente truco de La Ordenatriz.

La Ordenatriz es el sobrenombre de Begoña Pérez (Madrid, 1974). Ella es publicista y relaciones públicas y madre de siete hijos. En Instagram, La Ordenatriz cuenta con más de 2 millones de seguidores. Actualmente es la prescriptora de referencia en orden y limpieza en España.

Además, no solo participa en numerosos programas de televisión, sino que tiene el suyo propio en la plataforma AMC Selekt (Movistar, Orange tv, Vodafone tv, etc.). Es también autora del libro Limpieza, orden y felicidad, que agotó seis ediciones en tan solo tres meses y está cerca de 100K ejemplares vendidos.

La Ordenatriz propone una alternativa menos agresiva y más ecológica que los productos que se venden para desatascar tuberías, pero tampoco se debe abusar de ella, ya que podría terminar perjudicando al sistema de desagüe. Además, aparte de esta técnica para desatascar, conviene hacer una limpieza semestral del bote sifónico del baño o cocina.

Los tres únicos ingredientes que necesitas para desatascar el desagüe son medio vaso de bicarbonato, un vaso de vinagre y cinco litros de agua muy caliente. Primero vierte el bicarbonato en el sumidero, añade poco a poco el vinagre para que vaya haciendo efervescencia y tapa con una bayeta o un trapo para que haga efecto. Deja actuar unas dos horas, retira la bayeta y echa el agua. Ahora solo queda esperar ocho horas sin utilizar el grifo.

Sin embargo, si este remedio no resulta efectivo ni tampoco otras alternativas disponibles en el supermercado, no lo pienses más y ponte en contacto con un fontanero. Si la situación es grave y no encuentras solución, mejor contar con un profesional experimentado que seguir insistiendo con alternativas.