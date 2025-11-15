Así puedes eliminar los malos olores en botellas, termos y cantimploras

Las botellas de cristal o aluminio, los termos y las cantimploras son elementos muy prácticos para llevar siempre encima agua u otras bebidas y permanecer siempre hidratados. Es la medida más económica y ecológica, ya que evita utilizar recipientes de plástico de un solo uso. Sin embargo, su uso continuado puede provocar la aparición de malos olores, pero La Ordenatriz nos dice cómo eliminarlos.

La Ordenatriz es el sobrenombre de Begoña Pérez (Madrid, 1974). Ella es publicista y relaciones públicas y madre de siete hijos. En redes sociales, La Ordenatriz cuenta con más de 2 millones de seguidores. Actualmente es la prescriptora de referencia en orden y limpieza en España.

Para acabar con el olor a humedad en estos utensilios solo necesitarás tres ingredientes: vinagre de vino o manzana, bicarbonato y agua. Para una botella o termo de medio litro puedes utilizar las siguientes cantidades: 100 ml de agua, 100 ml de vinagre y una cucharadita de bicarbonato. Agrega todos los ingredientes en el interior y espera a que haga efervescencia. Para limpiar el tapón, sumérgelo en un recipiente con agua y vinagre a partes iguales.

Ahora solo tienes que dejar actuar durante ocho horas en ambos casos. Pasado ese tiempo, limpia muy bien tanto la botella como el tapón para eliminar toda la mezcla de limpieza y también el olor fuerte del vinagre, para que este no se pase a los líquidos que vayas a llevar a continuación en el interior cuando rellenes la botella.

Lo más importante de esta técnica de limpieza es no cerrar nunca la botella o el termo durante el proceso de limpieza. Y si aun así el olor es persistente, repite cuantas veces sea necesarias hasta que haya desaparecido por completo. Puedes probar a aumentar el tiempo de actuación hasta 24 horas. Seguro que tras varios intentos consigues higienizar tu botella de forma definitiva.