En el país más limpio del mundo no hay papeleras

La cultura de la responsabilidad es la clave para casi todo: educación, sanidad, economía y, en este caso, limpieza. Tanto propia como ajena. Resulta que hay un país que es el más limpio del mundo y, contra todo pronóstico, no tienen apenas papeleras.

Estamos hablando de Japón, que obtiene el merecido reconocimiento debido a una cultura con una responsabilidad individual sobre la basura tremendamente arraigada desde muy pequeños. Tanto que si generan basura, se la llevan a casa para desecharla. Una norma que se ve con normalidad si se tiene en cuenta que los propios niños en los colegios dedican parte de su jornada a la limpieza con el ánimo de que entiendan este lema: si ensucias, tendrás que limpiarlo.

La limpieza se convierte así en una norma implícita más de respeto que de interés medioambiental. Se trata de "cuidar lo nuestro" por el bien común.

¿Hay papeleras?

Las hay, pero pocas. Las que existen hay que buscarlas para el efecto. Suelen encontrarse junto a máquinas expendedoras de bebidas, para hacer más fácil la gestión de los envases. Si no encuentras ninguna, la gente ve normal llevar su basura en el bolso hasta encontrar un lugar donde depositarla o llegar a casa. Incluso si hay papeleras por un motivo remoto, suelen estar vacías.