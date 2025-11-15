También hay supersticiones en el mundo de la limpieza: ¿tienes alguna?

Son totalmente incontrolables para muchos. Tanto que a veces se vuelven enfermizos y, en ocasiones, diagnosticados como Trastornos Obsesivos Compulsivos. Para muchas personas las supersticiones pueden convertir en verdaderos problemas ya que existe una línea fina entre una mera manía y un TOC.

Gatos negros, paraguas abiertos, caminar bajo la escalera o la sal derramada son solo algunas de las supersticiones más habituales para los seres humanos. Pero hay muchos más y existe todo un abanico en el mundo de la limpieza, aunque te parezca increíble.

Flores marchitas

Hay quienes no pueden ver cómo las flores se marchitan porque, según ellos, trae mala suerte. Consejo: cómpralas artificiales, te ahorrarás un disgusto si te influyen estas cosas.

Barrer de noche o limpiar la mesa

Es una vieja superstición de las abuelas ya que "si barres de noche, tendrás problemas de salud". La solución para estas personas es dejar las migas de la cena para el día siguiente o directamente poner en marcha un robot de limpieza. Lo mismo ocurre si limpias la mesa con papel en lugar de un paño o bayeta. Se trata de una superstición asociada con el dinero.

Amor Domínguez

Barrer los pies

Si lo hacen, tendrás mala suerte en el amor. El dicho de "cuidado, que estoy barriendo y no te casas" es muy típico entre las personas mayores y se transmite de generación en generación. Otra cosa es que te espante el hecho de pasar por el altar y seas tú mismo el que se cepille con fuerza los zapatos cuando barres en casa.

Cuadros sin alinear

Hay a muchísima gente que le pone nerviosísima ver un cuadro torcido hasta el punto de no poder dejar de mirarlo. Aquí entran en juego también los espíritus, ya que se dice que solo están dentro de las imágenes si están bien alineados. De lo contrario, saldrán por la casa y harán de tu vida un infierno.

Agencia Atlas

Los armarios, cerrados

En muchas ocasiones, es una manía que puede convertirse en un TOC. Algunos lo hacen por simple sentido común: así no entrará suciedad en el armario. Sin embargo, hay quien opina que si se dejan abierto, los espíritus podrán entrar y salir a su libre albedrío originando el caos en la familia.

¿Cama sin hacer?

Nada más levantarnos, debemos abrir las ventanas y airear la zona del dormitorio. Este pequeño gesto es clave para que los ácaros o virus desaparezcan de este espacio. Aunque es cierto que mucha gente cree que las personas que no dejan la cama hecha luego tendrán un mal descanso.