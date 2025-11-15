Se agotan cada minuto en Lidl: las botas de ante marrón de 18 € perfectas para looks con vaqueros y vestidos 'boho'

Las botas de ante se han convertido en el calzado estrella del otoño 2025. Y ojo porque no lo digo yo, sino grandes firmas de lujo como Zimmermann, Chloé o Ralph Lauren, entre muchas otras. Y es que, sí, con el viral regreso del estilo 'boho chic', estas botas se han reinstalado como los zapatos perfectos para elevar nuestros mejores looks no solo con vaqueros, sino también con vestidos bohemios. Y claro, ahora no paran de agotarse todos los modelos.

Botas de caña alta confeccionadas en ante, botines con puntera afilada, modelos planos con detalles de hebilla... Son muchos los diseños que están triunfando esta temporada. Ahora bien, uno de los clásicos infalibles que debes tener sí o sí en tu vestidor son los botines de suela 'track'. ¿El porqué? Porque son muy versátiles, cómodos, fáciles de combinar y atemporales. Así de simple.

Zara, Mango, Massimo Dutti, Stradivarius, H&M... En todas nuestras firmas 'low cost' de confianza podemos encontrar este modelo infalible. Eso sí, os puedo asegurar que los que más merecen la pena son los de Lidl. Y la razón es simple: parecen de marca cara, pero no superan los 18 euros. Lo sé, no se ven oportunidades así todos los días.

Cómo llevar botas de ante como las expertas en moda este otoño 2025

Antes de mostrarte las botas de ante que arrasan en Lidl he de adelantarte unos cuantos trucos de estilo que deberás tener en cuenta a la hora de llevar botas de ante para vestir bien durante el entretiempo. ¿Por qué? Porque aunque son fáciles de llevar, no todas las combinan con éxito. Aquí los puntos más destacados:

No temas en combinar tejidos : no te compliques, el ante pega con todo. Desde con una blusa de algodón hasta con vestidos vaporosos o vaqueros.

: no te compliques, el ante pega con todo. Desde con una blusa de algodón hasta con vestidos vaporosos o vaqueros. Apuesta por básicos atemporales : los jerséis de punto, camisas blancas, americanas clásicas o vaqueros rectos serán siempre tus mejores aliados perfectos.

: los jerséis de punto, camisas blancas, americanas clásicas o vaqueros rectos serán siempre tus mejores aliados perfectos. Juega con el poder de los colores neutros : los tonos como el camel, beige, marrón o gris suave son los que mejor funcionan con botas de ante.

: los tonos como el camel, beige, marrón o gris suave son los que mejor funcionan con botas de ante. No sobrecargues el conjunto : las botas tienen que llevarse gran parte del protagonismo. No recargues demasiado el 'outfit' con demasiados estampados, colores o capas. La simplicidad es la clave.

: las botas tienen que llevarse gran parte del protagonismo. No recargues demasiado el 'outfit' con demasiados estampados, colores o capas. La simplicidad es la clave. Eleva con accesorios a juego: bolsos de ante, cinturones o sombreros pueden ayudarte a elevar la propuesta casi sin el más mínimo esfuerzo. Atrévete.

Las botas de ante marrón de Lidl que parecen de marca cara, pero no superan los 18 €

Ahora sí, ha llegado el momento de enseñaros las botas de ante marrón de Lidl que no paran de arrasar en todos los números. Unos botines de suela 'track' con cremallera capaces de elevar todos tus looks de entretiempo sin el más mínimo esfuerzo.

Botas ante marrón suela track. / LIDL

Unas botas 'Chelsea' de ante marrón, con suela 'track' gruesa y cómoda, que combinan a la perfección con todo tipo de prendas y sin el más mínimo esfuerzo. Desde vaqueros pitillos y pantalones rectos hasta faldas midi o vestidos vaporosos, estos botines aportan un toque moderno y desenfadado sin perder la elegancia. Y claro, ahora no paran de agotarse cada minuto.