Se acabó: el táper ya no te quedará nunca más grasoso después de lavarlo
Pocas cosas cuestan eliminar tanto de un recipiente de plástico como algo aceitoso
Si eres de los que tira de táperes cada dos por tres, sabrás también que eliminar la grasa del plástico es de lo que más cuesta a la hora de fregar o sacar del lavavajillas. La suciedad incrustrada por las salsas o los guisos hacen que ni el jabón más potente sea suficiente así que vamos a contarte el gran secreto de los secretos para dejarlos como nuevos.
Lo primero que tienes que hacer es usar jabón líquido y poner una buena cantidad en el táper. Después añade agua templerada e incorpora un trozo de papel de cocina. Este paso es básico.
Tardarás solo quince segundos.
El agitar es la clave
Cierra el táper y agita. No hace falta que estés mucho tiempo si lo haces con intensidad, bastará con 15 o 30 segundos. El efecto será inmediato: la grasa del táper se desprenderá con total facilidad y ya sólo será necesario darle una pasada con la esponja antes de ponerlo y secar para guardarlo de nuevo en el armario.
- En las entrañas de Monte la Reina: así serán los garajes de artillería y zapadores licitados por dos millones de euros
- El 96 por ciento de la superficie agraria de Castilla y León se ha acogido a los ecorregímenes
- ¿Sabes cuántas personas trabajan para la Diputación de Zamora en la provincia?
- El Supremo ratifica los 40 años de cárcel al industrial de Villaralbo que agredió sexualmente a seis niñas
- Cerca de 400 gatos, 20 voluntarios, y cero pienso municipal: así arranca Miradas Felinas en Benavente
- Carmen González Rivero, departamento financiero de Cobadu: 'Si no existieran ni el campo ni la ganadería, Zamora se moriría
- Ponferrada - Puebla de Sanabria: cuando 50 kilómetros en línea recta se convierten en dos horas de viaje
- Esta comarca de Zamora protagoniza el último vídeo promocional de Jesús Calleja