Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Se acabó: el táper ya no te quedará nunca más grasoso después de lavarlo

Pocas cosas cuestan eliminar tanto de un recipiente de plástico como algo aceitoso

Un tupper con comida.

Un tupper con comida.

Abril Oliva

Si eres de los que tira de táperes cada dos por tres, sabrás también que eliminar la grasa del plástico es de lo que más cuesta a la hora de fregar o sacar del lavavajillas. La suciedad incrustrada por las salsas o los guisos hacen que ni el jabón más potente sea suficiente así que vamos a contarte el gran secreto de los secretos para dejarlos como nuevos.

Lo primero que tienes que hacer es usar jabón líquido y poner una buena cantidad en el táper. Después añade agua templerada e incorpora un trozo de papel de cocina. Este paso es básico.

Tardarás solo quince segundos.

Noticias relacionadas y más

El agitar es la clave

Cierra el táper y agita. No hace falta que estés mucho tiempo si lo haces con intensidad, bastará con 15 o 30 segundos. El efecto será inmediato: la grasa del táper se desprenderá con total facilidad y ya sólo será necesario darle una pasada con la esponja antes de ponerlo y secar para guardarlo de nuevo en el armario.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents