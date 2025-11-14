El producto de limpieza infalible para eliminar el óxido en cualquier superficie

Hay remedios de limpieza caseros que ofrecen un resultado excepcional. De primeras, podrías pensar que las manchas de óxido son muy difíciles de eliminar, pero existe un producto muy efectivo para tratarlas que da un resultado difícil de creer.

La piedra blanca es un producto de limpieza multiusos de origen natural compuesto por arcilla blanca, agua y glicerina, principalmente, y tiene la capacidad de eliminar el óxido en casi cualquier superficie, además de la cal o la grasa que se pueden acumular en los azulejos o la vitrocerámica, por ejemplo.

La piedra blanca se puede utilizar para retirar el óxido casi en cualquier superficie, pero por si acaso realiza siempre una prueba en un lugar no visible para cerciorarte de esto. Pero no habrá problema sobre metales, suelos céramicos o PVC.

Eliminar el óxido con piedra blanca es tan sencillo como coger un estropajo, untarlo bien con el producto de limpieza y frotar las veces que sea necesario hasta retirarlo por completo.

La Ordenatriz propone tres tipos de estropajos distintos en función de la superficie manchada con óxido. Aunque también se puede utilizar la esponja que incluye el propio producto con su compra.

Utiliza un estropajo azul (los suaves) para superficies delicadas, como la vitrocerámica. Los verdes (dureza intermedia) puedes usarlos en la mayoría de los suelos o en la cerámica sanitaria. Y luego están los estropajos metálicos, que pueden rayar y por tanto solo se deben utilizar sobre piedras o metales.

Limpiar óxido en la ropa

¿Y qué hay del óxido en la ropa? Lo descrito anteriormente no aplica para los textiles. En su lugar, debes utilizar sal, limón y exponer la prenda a la luz del sol. Eso sí, puede descolorar un tejido si es muy delicado, pero en general te ayudará a eliminar estas manchas tan llamativas sin problema.