La manera más sencilla de recuperar la transparencia de tu férula o retenedor dental

Los trucos y consejos de limpieza no terminan nunca. Pudiera parecer que ya está todo dicho, pero siempre aparecen técnicas nuevas para dejar impecables objetos de los que ni nos acordamos de que también necesitan una puesta a punto para prolongar su vida útil.

En este artículo te decimos cómo limpiar una férula dental o un retenedor para recuperar su transparencia original. Gracias a este consejo de La Ordenatriz conseguirás que queden limpios de una sola vez, y los pasos a seguir no pueden ser más fáciles.

En primer lugar, llena un vaso con agua y añade una cucharada sopera de agua oxigenada. Remueve bien con una cuchara y posteriormente introduce tu aparato en el interior del vaso. Déjalo reposar toda la noche y observa por ti mismo el resultado. Eso sí, recuerda enjuagarlo bien antes de volver a usarlo.

La Ordenatriz sugiere realizar este método de limpieza una vez a la semana para conservar siempre el retenedor en buen estado y libre de bacterias. Para su limpieza diaria evita la pasta dentífrica, ya que es ligeramente abrasiva y puede dañar la férula, y elige productos específicos o simplemente jabón neutro (jabón de manos o lavavajillas).

Para limpiar estos aparatos bucales utiliza un cepillo de dientes distinto al que uses para tu limpieza bucal diaria. Y muy importante: limpia también la caja donde guardas la férula o retenedor, ya que con el tiempo acumula suciedad y bacterias.