Cómo eliminar las manchas de vino tinto de la ropa

Se acerca la Navidad, y con ello las comidas y cenas familiares, con amigos, de empresa... y otros encuentros sociales entorno a una mesa que suelen ir acompañados de buena comida y bebida, como el vino tinto.

Pudiera darse la casualidad de que en cualquiera de estas comidas te mancharas de vino. Si quieres eliminar la mancha en el momento puedes utilizar gaseosa o vino blanco, pero ¿qué se puede hacer cuando la mancha está seca?

Lo que debes hacer, según La Ordenatriz, es llenar un balde con agua a 40 grados, añadir dos cucharadas de percarbonato y remover. Después, introduce la prenda con la mancha de vino tinto y deja actuar durante 30 minutos. No la dejes más de este tiempo porque podría dañarse. En su lugar, si todavía quedasen restos, puedes repetir el proceso.

Cuando pase ese tiempo, lava la prenda en un programa normal de la lavadora. Si la prenda que vas a lavar te ha desteñido alguna vez, significa que no tiene un color estable, por lo que deberías descartar este sistema.

Que el vino sea de buena calidad es bueno para el disfrute de los sentidos, pero un problema para limpiar la mancha, ya que sus taninos manchan más y son más difíciles de quitar, pero con insistencia conseguirás eliminar la mancha por completo.

Por último, una vez la prenda esté seca, aplica calor con la plancha. Este truco es válido para ropa blanca y de color y lo puedes repetir tantas veces sea necesario hasta haber removido la mancha en su totalidad.