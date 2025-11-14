Un catedrático de ejercicio físico desvela qué entrenar si te falta tiempo: "Concentra el 65% de la masa muscular"

La falta de tiempo es uno de los grandes lastres que se encuentra hoy en día una persona para hacer deporte. Seamos realistas. Entre las exigencias laborales y las necesidades del día a día, estamos de suerte si tenemos apenas un par de horas para dedicarlo a nosotros mismos. En ese escenario, sacar un rato para el cuidado físico, más si no hay una motivación muy fuerte, resulta una quimera.

El deporte durante la menopausia es fundamental para evitar la pérdida de masa muscular y la grasa abdominal / Freepik

Paradójicamente, nos encontramos en un momento social donde se está reforzando la importancia de llevar un estilo de vida saludable. ¿Qué hacer entonces para conciliar todas esas variables? El catedrático de Educación Física Felipe Isidro, tiene la respuesta: el secreto es rentabilizar al máximo el ejercicio que se haga.

¿En qué debes centrarte?

Así, la clave es tratar de conseguir mayores resultados con menor esfuerzo -que en este contexto se traduce en tiempo-. Según Isidro, sí. "Si tienes poco tiempo para entrenar, entrena solo pierna, porque es lo más importante", afirma el experto en una entrevista en su canal de YouTube con el doctor Borja Bandera.

Detrás de esta afirmación hay una base fisiológica. En el tren inferior se "concentra entre el 65% y el 68% de la masa muscular total", por lo que es el grupo muscular ideal al que dedicar el tiempo disponible si es muy ajustado. El motivo es sencillo, según el experto: "Entrenar esta gran masa muscular no solo genera una mayor fatiga general al requerir mucha sangre, sino que también es esencial para la funcionalidad diaria como levantarnos de una silla o subir escaleras".

¿Cómo debes entrenar?

Isidro defiende la idoneidad de contar con un profesional que supervise de cerca la sesión y la configure en base al contexto de cada persona de acuerdo con su tiempo disponible, ganas y objetivos. Para él, si no se tiene cogido el hábito, "es mejor empezar con dos días suaves" e ir incorporando "progresivamente un día más cada dos semanas".

"El profesional debe ser capaz de diseñar un programa de tan solo 10 o 20 minutos", defiende teniendo en contexto que este tipo de sesiones "son mucho más eficaces que programas de cero minutos o de un minuto". También destierra la idea de que "la alta intensidad debe ir ligada a la alta fatiga". Todo lo contrario: "Para que el entrenamiento sea efectivo y promueva la adherencia debe ser lo menos fatigante posible".