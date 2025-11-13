La lista negra de los productos de limpieza: los cinco que debes evitar

Echa un vistazo al armario donde guardas los productos de limpieza y cuenta cuántos tienes. Te sorprenderá. ¿Sabes exactamente para qué sirve cada uno y si puedes mezclarlos entre sí? ¿Conoces si los estás usando en el sitio correcto y de la forma adecuada?

La variedad de productos que existen en el momento actual en el mercado da vértigo: para el horno, para el baño, para los azulejos, cristales, superficies delicadas, telas, cueros, pieles, cal, mamparas... ¿Todos hacen falta?

Los productos más tóxicos

Para empezar, si son tóxicos deberías de eliminarlos. En ocasiones no notas que estás sufriendo una intoxicación hasta que lo estás y ahí empieza el problema.

Aquí va algunos que no tienes que usar nunca o casi nunca:

Limpiadores para váter: son más agresivos que los limpiabaños al contener más ácidos, sobre todo, si tienen perfumes y colorantes que van directos al desagüe. Ojo con los niños porque pueden sentirse atraídos por sus colores e incluso tocarlos o llegar a chuparlos. Para colmo, no son altamente eficaces.

Limpiahornos : Son corrosivos al contener sosa cáustica. Son eficaces pero innecesarios si limpias tras su uso.

: Son corrosivos al contener sosa cáustica. Son eficaces pero innecesarios si limpias tras su uso. Desatascadores químicos : Muy agresivos para personas y para el medio ambiente.

: Muy agresivos para personas y para el medio ambiente. Desinfectantes y antibacterias : se hicieron imprescindibles durante la pandemia pero son innecesarios ya que contribuyen a la creación de resistencias bacterianas.

: se hicieron imprescindibles durante la pandemia pero son innecesarios ya que contribuyen a la creación de resistencias bacterianas. Ambientadores: utilizan sustancias y disolventes potencialmente nocivos para la salud.

Alternativas

La alternativa para librarte en la medida de lo posible de componentes químicos sin descuidar la limpieza exhaustiva de tu hogar son los limpiadores naturales. Por ejemplo, el vinagre blanco, el bicarbonato, el limón o los aceites esenciales, estos últimos, si quieres dar un buen olor a tu casa. El motivo principal es que hay que evitar los sprays y productos con fragancia porque no son nada recomendados para tu salud, sobre todo, si tienes problemas pulmonares o respiratorios.

Precauciones que debes tomar