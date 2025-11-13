La fórmula secreta para eliminar las manchas en los plumas

El plumas se convierte en una prenda imprescindible cuando llega el invierno. A diferencia de las camisetas o la ropa interior, por poner dos ejemplos, suele tener poco recambio en el armario y si se mancha nos vemos comprometidos a usar otro abrigo y prescindir del sobretodo que más nos aísla del frío, pero gracias a La Ordenatriz le perderemos el miedo a ensuciarnos.

La Ordenatriz propone un truco de limpieza que ayuda a eliminar las manchas por completo y sin esfuerzo, sin necesidad de meterlo a la lavadora y que salga apelmazado, algo casi imposible de revertir. Así, podrás actuar en el momento y utilizar el plumas lo antes posible.

Lo único que tienes que hacer es una mezcla de agua y amoniaco a partes iguales en un repiente amplio o un plato hondo. Ponte guantes, empapa una bayeta de microfibra y frota la suciedad con energía. Gracias a este truco no habrá mancha que se te resista.

Si no quieres extralimitarte de la mancha, delimita la zona afectada con cinta de pintor y frota con insistencia. En cuanto se seque la mezcla de agua y amoniaco verás cómo no solo ha desaparecido la mancha, sino que el plumas ha recuperado su color original. Y no temas por el olor, ya que desaparecerá en unas horas.

Manchas de óxido

La piedra blanca es un producto de limpieza ecológico muy útil para eliminar las manchas de grasa, cal y óxido. Solo necesitas untar bien un estropajo y frotar la zona afectada para acabar con la suciedad. El resultado es de lo más sorprendente. Tan solo deberás elegir el estropajo adecuado para cada superficie: el azul si es una zona deliada, el amarillo si es una superficie normal, y el metálico para zonas resistentes como la piedra o el metal.