Colas en Lidl para hacerse con el complemento ideal para el invierno: fácil de cuidar y con calor uniforme
Todos deberían tener uno en su casa
Benito Domínguez
En los supermercados de origen alemán Lidl se están formando colas para hacerse con el complemento ideal para el invierno: fácil de cuidar y con calor uniforme. Se trata de una manta eléctrica que cuenta con seis niveles de temperatura y una zona de pies extra cálida gracias a la calefacción reforzada. Esta manta que venden en Lidl tiene calentamiento rápido y es de suave vellón para un alto confort al dormir. Además, es lavable a máquina, eso sí a 30 grados y en un ciclo de lavado extra suave.
Además, cuenta con un sistema de seguridad electrónico y la reducción automática de la temperatura, que después de tres horas pasa de los niveles 5 y 6 al 4.
¿Y cuánto cuesta esta maravilla? Pues en Lidl tiene un descuento del 13%, con lo que su precio baja de 21,99 a 18,99 euros.
