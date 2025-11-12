Solo necesitas un cepillo de dientes para hacer esta limpieza que está pidiendo a gritos tu coche

Hay rincones en tu vehículo que están pidiendo a gritos una limpieza sin que tú lo sepas. Suele ocurrir con las rejillas del aire acondicionado y de la calefacción. Su suciedad es tal que muchas veces al encenderlo el olor lo delata. Para hacerlo de una forma segura y eficiente, ten a mano un pincel de espuma o cerdas suaves. Si no dispones de ninguno, bastaría con un cepillo de dientes. Así podrás retirar todo el polvo de la superficie. Después, aplica agua tibia mezclada con vinagre blanco para ir limpiando rejilla a rejilla hasta terminar todas, pero con las cerdas del pincel muy muy bien escurridas para que no entre agua en el interior.

Después, utiliza una mini-aspiradora para retirar todo el polvo que ha quedado entre los conductos.

Para suciedad más difícil, puedes quitar las rejillas de ventilación del salpicadero, siempre y cuando estés seguro de que vas a saber colocarlas bien después. Si retiraste las rejillas, puedes sumergirlas en el agua tibia con vinagre para una limpieza más profunda.

Spray desinfectante

En las tiendas especializadas puedes adquirir un spray desinfectante diseñado para el aire acondicionado de los coches. Lee con atención sus instrucciones porque no todas son iguales. Algunas tienen espuma y hay que dejar actuar un tiempo para que sea eficaz.

Lo hagas como lo hagas, la limpieza en un coche sea del tipo que sea siempre debe utilizarse así: ventilando a través de puertas y ventanas. Cualquier producto que hayas utilizado necesita aire y ventilación para eliminar cualquier riesgo.