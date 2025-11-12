Cómo limpiar un trastero de forma eficiente: no tiene que ser tan farragoso como crees
La parte buena es que te librarás de todo aquello que llevas años sin utilizar: si no lo has usado hasta ahora no lo harás nunca
Limpiar un trastero es una de las labores más farragosas y pesadas a las que puedes enfrentarte... aparentemente. Hay tantas cosas de tanto tiempo atrás acumuladas que no sabes por dónde empezar. Por este motivo, te vamos a dar las claves para que tu trastero se convierta en un lugar práctico y limpio sin llevarte un gran trabajo.
Lo primero que debes de hacer es vaciarlo y organizarlo. Es, seguramente, lo que te llevará más tiempo pero piensa que es una inversión a corto plazo: te librarás de todo aquello que no has utilizado jamás. Si no lo has usado hasta ahora, no lo utilizarás nunca.
Después, una vez vacío, limpia siempre en esta dirección: desde arriba. Desinfecta primero y limpia después, y no te olvides de ventilar durante todo el proceso.
Clasificar
Clasificar y organizar es el paso previo una vez que todo está limpio. Usa siempre mascarilla y guantes porque puede haber insectos, moho y bacterias, e incluso nidos. Desinfecta todo al máximo. Una vez que has hecho esto, ya no te queda más que colocar. Hacerlo cuando todo está limpio y te has librado de un montón de cosas innecesarias es la mejor parte de todo el proceso.
Cajas
Si tienes ropa antigua en el trastero, revísala porque es probable que las polillas hayan hecho de las suyas y te encuentres pequeños agujeros. La que quieras conservar deberías de guardarla en baldas o incluso colgada en perchas. El último recurso debe de ser siempre las cajas porque se conserva peor. Si aún así lo haces, la recomendación general es colocar los pequeños accesorios en diferentes recipientes etiquetados, a poder ser transparentes, para así tener claro de donde hay que cogerlos. Por último, el consejo estrella para tener el armario bien ordenado durante los doce meses del año es utilizar un sistema de rotación, que puede ser por temporadas (primavera-verano y otoño-invierno) o en cada cambio de estación. Lo que no encaje en esas épocas... a una nueva caja, también etiquetada.
