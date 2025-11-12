Cómo limpiar el gran olvidado de tu casa: el mando de la televisión
Si no eres precisamente un manitas... haz foto del interior antes de empezar a quitar piezas: si no tendrás un artilugio limpísimo pero no funcionará
Si piensas un poco, nos darás la razón: Hay un montón de objetos y rincones de tu casa que no limpias casi nunca. A veces, por su tamaño. Otras, por estar en lugares recónditos. Y la mayoría, porque ni siquiera caes que eso está sin limpiar a pesar de ser un foco de bacterias.
Entre esos grandes olvidados está el mando de la TV, manoseado por todos los miembros de la familia más que si fuera un tesoro.
Lo primero que tienes que decidir es si quieres hacer una limpieza superficial o, ya que estás, lo harás en profundidad. Hagas lo que hagas siempre tendrás que retirar las pilas.
Una vez retiradas las baterías, necesitarás un paño suave con alcohol para limpiar los botones (sobre todo, alrededor) y la superficie exterior. Eso sí, si estás por la labor de hacerlo en profundidad, tendrás que desmotar el mando. Esto ya será otra historia: este es el paso a paso.
- Necesitas un destornillador pequeño para separar las dos partes del mando.
- Limpia la placa y los contactos muy suavemente con un bastoncillo empapado en alcohol. Mucho cuidado con cualquier contacto.
- Coge un pañito humedecido para limpiar el resto de orificios
- Deja secar por completo antes de cerrar.
- Vuelve a ensamblarlo todo. Si tienes que forzar es que algo está mal, debe de encajar de forma suave y fácil.
Si no eres precisamente un manitas... haz foto del interior antes de empezar a quitar piezas. Te ayudará si quieres que todo vuelva a su sitio. Si no tendrás un mando limpísimo pero no funcionará.
Otros grandes olvidados
Otros rincones y objetos de tu casa que los tocas a menudo y no sueles limpiar son:
- Interruptores: los tocas continuamente y estamos seguros de que no te lavas las manos cada vez que lo haces.
- Picaportes: idem
- Portacepillos de dientes.
- El colchón
- Las persianas
- El salero y el pimentero
- Persianas
- Rodapiés
- El espacio entre muebles
