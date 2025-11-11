Aprende a hacer las "bombetas" multiusos que revolucionarán la limpieza de tu casa

Limpiar las bayetas, los paños y las fregonas, e incluso dejar reluciente el WC, puede ser mucho más fácil, rápido y sencillo con este truco de limpieza. Es una "receta" al alcance de cualquier persona y para la que necesitas tan solo cuatro ingredientes. Lo que te proponemos es que elabores tus propias "bombetas" multiusos de limpieza.

Necesitas los siguientes "ingredientes":

60 gramos de carbonato de sodio

80 gramos de ácido cítrico

150 gramos de bicarbonato

Lavavajillas, jabón de la ropa o neutralizador de olores

Lo primero que tienes que hacer es mezclar bien, y con cuidado, el carbonato de sodio, el ácido cítrico y el bicarbonato. Cuando todo esté bien integrado, es el momento de ir añadiendo poco a poco (para que no se active el oxígeno activo) el lavavajillas, el jabón de la ropa o el neutralizador de olores. Cualquiera de los tres productos es válido, por lo que puedes escoger el que prefieras.

Cuando consigas que la mezcla tenga consistencia como de arena mojada, colócala en cubiteras de hielo (o en cualquier otro molde) y lo dejas secar durante todo el día. A partir de ahí tienes varias "bombetas" multiusos que puedes almacenar en un bote para ir utilizándolas cuando las necesites.