Los ácaros, esos seres de ciencia ficción que viven literalmente en ti

Los ácaros. Todo el mundo habla de ellos sin darles importancia dejando a un lado que serían los personajes perfectos de una película de ciencia ficción. En realidad son sumamente inquietantes y basta con mirarlos a través de un microscopio para descubrir sus secretos mejor guardados.

Por ejemplo, que viven literamente sobre ti. Da igual dónde estés y la higiene que tengas, no solo estás rodeados de ellos sino que están en ti, en tu piel.

Habitan sobre todo en la cara, en especial, en las pestañas, las cejas, las mejillas y la nariz, pero también en los folículos del pelo y las glándulas sebáceas, ya que se alimentan de grasa y de células muertas.

Se aparean por la noche

Los ácaros aprovechan la noche para aparearse en la superficie y acumulan sus desechos durante toda la vida hasta que mueren. Tus poros son su Tierra.

Existen desde mucho antes que los dinosaurios y han sobrevivido a todas las extinciones masivas. Resisten a cualquier estado ambiental, ya sean desiertos, glaciares, cuevas o colchones. Su capacidad de adaptación es única. Aunque todos te parezcan igual,es hay más de 50.000 especies de ácaros catalogados y otros tanto sin identificar.

Los colchones: carne de cañón

Durante la noche, estos indeseados huéspedes suelen alimentarse de las escamas que se desprenden de la piel de las personas. Así, la cama proporciona a los ácaros las mejores condiciones de calor, humedad y comida, convirtiéndose en su lugar favorito para asentarse.

A continuación, te ofrecemos prácticos y sencillos trucos para mantener tu dormitorio libre de ácaros y poder descansar tranquilo:

Cómo limpiar los colchones, almohadas y sábanas

La Sociedad Española de Inmunología Clínica, Alergología y Asma Pediátrica (SEICAP) recomienda que no se carguen las habitaciones de objetos y adornos que dificulten las labores de limpieza. Sobre todo, si en ella descansan personas alérgicas.

Además, barrer o pasar la aspiradora común fomenta la suspensión de las partículas de los ácaros en el ambiente. Por ello, los expertos recomiendan utilizar aspiradores con filtros HEPA, que los retienen al máximo. Si tienes colchones de lana o de muelles, los huecos que estos presentan favorecerán una mayor acumulación de ácaros. Para evitarlo, opta por colchones macizos, como los viscoelásticos o de látex. Lo mismo ocurre con las almohadas o sábanas.

Utiliza siempre una funda protectora antiácaros para las almohadas y colchones, y aspíralos, al menos, una vez al mes, durante 10 minutos. La SEICAP también aconseja exponerlos al sol durante 30 minutos, dos o tres veces al año. Además de esto, es aconsejable lavar las sábanas y mantas una vez por semana con agua caliente (a 60º aproximadamente).

Existen otras opciones como los sprays antiácaros. Sin embargo, su eficacia no está demostrada. Otra alternativa es lavar las almohadas en la lavadora con agua caliente, aunque debes tener cuidado y leer correctamente el etiquetado. También es posible acabar con los ácaros por medio de la congelación, aunque meter las almohadas en el congelador no es tarea fácil.

Los colchones, sábanas y almohadas albergan mayor cantidad de ácaros conforme pasan los años. Por ello, se recomienda cambiar de colchón cada 10 años y de almohadas cada dos. Se trata de cifras aproximadas que dependen del fabricante, las prestaciones del producto y los cuidados que se le hayan otorgado.