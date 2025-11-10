Los seis trucos imperdibles para tener el coche tan limpio que brille todos los días

Cuando se habla de limpieza en un hogar, muchas veces se piensa solamente en la propia vivienda como lugar que debe estar reluciente, tanto a la espera de posibles visitas como para una mayor comodidad. Sin embargo, son muchas las personas que pasan más tiempo en sus vehículos cada semana que en casa, amén de jornadas maratonianas de trabajo y un sinfín de atascos en las grandes capitales. Por ello, la limpieza de nuestros coches, furgonetas o incluso camiones cobra especial relevancia, así que os traemos seis trucos imperdibles para que echar un vistazo a estos compañeros de vida sea una grata sorpresa.

Lo primero que salta a la vista de cualquiera que pase cerca de un coche es su exterior. El paso inicial para que brille con luz propia es lavarlo a la sombra y con agua fría, pues de hacerlo bajo un sol abrasador las marcas del jabón quedarán sobre la carrocería. Además, hay que evitar usar detergentes domésticos y es prioritario apostar por jabones específicos para vehículos. Otro detalle que se pasa por alto en la mayoría de las ocasiones da pie al segundo consejo, que es encerar el exterior trimestralmente. No será necesario gastar monedas de más cada vez que vayamos al túnel de lavado, pero hacerlo de manera ocasional protegerá la pintura ante las inclemencias y la propia suciedad.

En el caso de los cristales, uno de los principales quebraderos de cabeza por ser el receptor de un sinfín de mosquitos o heces de aves, también hay soluciones caseras y efectivas. Para ello, lo óptimo será mezclar dos tercios de agua con uno de vinagre blanco para abrillantar este elemento del vehículo, que quedará aún mejor si se limpia posteriormente con papel de periódico. Una vez realizada la limpieza exterior, será momento de entrar al vehículo. En este punto, otro de los consejos pasa por usar alfombrillas de goma y fundas lavables, que son más efectivas para recoger la suciedad y, además, se limpian con facilidad usando agua y jabón.

La comida... en casa

En cuanto al salpicadero y a las diferentes rejillas de ventilación, no será necesario gastar en exceso para tener los utensilios necesarios para su correcta limpieza. En el primer caso, se recomiendan las toallitas de microfibra, mientras que para el segundo será suficiente con un pequeño cepillo no demasiado áspero para que todo quedé perfecto y sin ningún rayón. Por último y, aunque pueda parecer un asunto que cae por su propio peso, la recomendación más repetida es la de no comer en el coche, tanto por el olor como por los restos que pueden quedar. En todo caso, contar con una aspiradora portátil en el maletero nunca estará de más.