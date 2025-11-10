Las seis herramientas de limpieza que ya están de moda pero aún no las tienen ni tus vecinos

Limpiar la casa es muchas veces un trabajo tedioso y aburrido, sobre todo cuando hay que usar utensilios que parecen sacados el siglo pasado. En realidad no es que lo parezcan, sino que su llegada a España -o la propia invención en el país- tuvo lugar hace ya varias décadas. Con el avance de las nuevas tecnologías, cada vez hay que dedicar menos tiempo a las otrora conocidas como 'tareas del hogar', gracias a diferentes herramientas e instrumentos que con apretar un solo botón ahorran horas de labores. Aun así, seguro que hay muchos que todavía no conoces y que ni siquiera has visto usar a algún vecino.

De sobras son conocidos los robot-aspiradora, también por su nombre comercial que tiene similitudes con cierto estilo musical, pero en los últimos tiempos ha llegado una nueva idea similar con un valor añadido incalculable. Se trata de aquellos que cuentan también con funciones de fregado, que por ahora no han 'triunfado' tanto como se podría esperar por su precio elevado y algún problema en según que superficie. Inconvenientes similares encuentran los limpiadores automáticos de ventanas, que no sirven para todos los tipos de esta estructura y tienen actualmente un coste que se resiste a descender para ser accesible al común de los mortales.

En el caso de tener mascotas, los quebraderos de cabeza se multiplican debido a los pelos que dejan nuestras gatos, perros o hamster por toda la casa, especialmente en alfombras o felpudos. Para ello, ya existen dispositivos específicos de limpieza que además son automáticos, pero su frecuencia de uso aún más inferior al de las limpiezas habituales repele a los consumidores de igual manera que hace con los restos animales. También le está costando entrar en el mercado a los cepillos eléctricos centrados en superficies como juntas de azulejos o esquinas... por el simple hecho de que la mayoría de personas prefiere usar métodos tradicionales y rudimentarios.

Reciclaje

Similar problema existe con los sistemas de limpieza ecológica que no usan agua y que ayudan en el día a día con métodos novedosos como vapor, ultrasonido o luz UV. Sin embargo, los productos 'de toda la vida' todavía ganan la partida. Y siguiendo con temas ecológicos, el reciclaje vivió una época de auge en las dos últimas décadas, aunque ahora no está en sus mejores números debido a los mensajes negacionistas de cierto sector de la población. Es por ello que las ventas de papeleras inteligentes siguen estancadas en España debida a la percepción que se tiene de que es una herramienta prescindible pese a la comodidad y mejor ambiente que ofrecen en las casas donde se utilizan.